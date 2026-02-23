lunes 23 de febrero 2026

En marzo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento

La medida acompañará la decisión nacional de CONADU Histórica y se activará cuando el proyecto llegue al Congreso. El conflicto salarial sigue sin respuestas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
adicus.webp

En sintonía con lo resuelto a nivel nacional, Adicus confirmó su adhesión al paro universitario por 48 horas que se concretará cuando se trate la nueva ley de financiamiento en el Congreso de la Nación. Según se anticipó, el proyecto impulsado por el Gobierno nacional ingresaría al debate legislativo la próxima semana, con fecha estimada para el jueves 5 de marzo.

La medida de fuerza responde a la falta de avances en las negociaciones paritarias del sector docente universitario y al rechazo al contenido de la iniciativa oficial, que —de acuerdo a la postura gremial— no contempla una recomposición salarial acorde a las demandas de los trabajadores. El paro fue definido en concordancia con lo dispuesto por la CONADU Histórica, entidad a la que se encuentra adherido el sindicato sanjuanino.

Desde el gremio señalaron que el proyecto promovido por la administración de Javier Milei está lejos de responder a las necesidades del sistema universitario y del poder adquisitivo de los docentes, lo que profundiza el conflicto que atraviesa el sector desde hace meses.

Además, tanto a nivel nacional como local no se descarta una profundización de las medidas. CONADU Histórica dejó abierta la posibilidad de avanzar con un paro de una semana completa en los días posteriores al tratamiento de la ley, en caso de no obtener respuestas favorables.

En tanto, otro de los gremios universitarios de la provincia, SiDUNSJ, aún no expresó oficialmente su postura, aunque se estima que podría plegarse a la protesta en los próximos días.

