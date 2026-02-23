lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cierre y despidos

No hubo acuerdo en la audiencia por FATE y el Gobierno convocó a un nuevo encuentro en marzo

La información fue adelantada por el Ministerio de Capital Humano.

Por Agencia NA
image

El Gobierno informó este lunes que no hubo acuerdo en la audiencia por el conflicto de FATE entre la empresa y el gremio SUTNA, por lo que se convocó a un nuevo encuentro el miércoles 4 de marzo a las 11.

Lee además
Comercio de San Juan. 
Crisis

Comerciantes Unidos de San Juan, en alerta por el "Efecto Fate" y la importación de productos
cierre de fate: que dijo el principal distribuidor oficial en san juan sobre la situacion de la empresa
Repercusiones

Cierre de Fate: qué dijo el principal distribuidor oficial en San Juan sobre la situación de la empresa

La Secretaría de Trabajo, que integra el Ministerio de Capital Humano, informó a través de un comunicado que “habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”.

Por eso, el organismo que encabeza Julio Cordero “dispuso la convocatoria a una nueva audiencia para el día miércoles 4 de marzo a las 11, a fin de continuar con las instancias de diálogo”.

El Ministerio de Capital Humano "continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral", consignó la cartera.

Temas
Seguí leyendo

Trabajadores de Fate denuncian lockout patronal tras el incumplimiento de la conciliación obligatoria

Antes del cierre, Madanes se pasó el 30% del predio de Fate para Aluar

La Justicia ordenó el desalojo de FATE

Quién es el dueño de Fate, la empresa de neumáticos que cerró tras 80 años

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

Cierre de Fate: el Gobierno suspendió por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos

El Gobierno convoca a las autoridades de Fate a una audiencia tras el anuncio del cierre

Fate y su inolvidable estrategia como sponsor de Boca Juniors y River Plate que marcó una era en el fútbol argentino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
luis juez oficializo su pase a la libertad avanza
Cambio

Luis Juez oficializó su pase a La Libertad Avanza

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Delitos sexuales

Cayó preso un sanjuanino que usaba un falso perfil y contactaba a niñas de 9 años y le enviaba pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos
Apelación

Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento
En marzo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento