lunes 23 de febrero 2026

Delitos sexuales

Cayó preso un sanjuanino que usaba un falso perfil y contactaba a niñas de 9 años y le enviaba pornografía infantil

Los investigadores de la UFI Delitos Informáticas y Estafas lo detuvieron este lunes en un domicilio del barrio Valle Grande. Le pueden atribuir graves delitos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una investigación por otro caso de consumo y distribución pornografía infantil terminó este lunes en un allanamiento en el barrio Valle Grande, en Rawson. Allí detuvieron a un jornalero que, supuestamente, usó un falso perfil para contactar a tres nenas de un promedio de 9 años y hasta les compartió videos con imágenes de chicos que eran abusados sexualmente.

No informaron detalles del procedimiento, pero trascendió que el sospechoso es un jornalero de apellido Luna y 30 años, revelaron fuentes del caso. El procedimiento fue concretado por los policías de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, bajo directivas del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra.

La investigación se inició en San Juan a raíz de un reporte enviado desde la unidad de delitos informáticos con asiento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese informe se señalaba que detectaron el tráfico de material prohibido desde un perfil falso y la cuenta de un adulto, quien mantenía contactos con tres niñas pequeñas, de acuerdo a los trascendidos. Al parecer, el sujeto había entablado conversaciones con las nenas y hasta les compartió videos con imágenes de abuso y explotación sexual infantil, lo que hacía más aberrante el caso.

El personal de la UFI se abocó a confirmar la localización del usuario, sus cuentas y su verdadera identidad. Una vez que confirmaron todos los datos, pidieron la orden de allanamiento y concretaron el allanamiento este lunes. El sujeto, de apellido Luna, actualmente se encuentra alojada en una dependencia policial. Además, secuestraron su celular y otros soportes informáticos. Este martes o miércoles se realizará la audiencia de formalización.

