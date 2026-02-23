lunes 23 de febrero 2026

Senado

Con críticas al kirchnerismo, Convicción Federal oficializó su salida del interbloque Popular

El bloque Convicción Federal seguirá conformado con tres integrantes, pero fuera del interbloque que preside José Mayans. La senadora jujeña será la presidenta. Qué sucedió con Fernando Salino y Fernando Rejal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Guillermo Andrada, Carolina Moises y Sandra Mendoza

Los senadores Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés anunciaron formalmente su salida del interbloque Popular. Por lo pronto, seguirán conformando el bloque Convicción Federal, pero por fuera de Unión por la Patria.

“Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición”, cuestionaron a través del comunicado que informó, entre otros temas, que la senadora jujeña será la titular de bancada.

La idea de los legisladores alineados a los gobernadores peronistas del norte es la de ratificar a Convicción Federal como espacio parlamentario. A su vez, los otros dos integrantes que hasta hoy formaban parte de esta bancada, el puntano Fernando Salino y el riojano Fernando Rejal, decidieron conformar a "Justicia Social Federal", que seguirá dentro del interbloque junto a Justicialista que preside José Mayans y el Frente Cívico del santiagueño Gerardo Zamora.

Consumada la tan anunciada salida, desde el espacio aclararon que "no somos libertarios, no nos vamos con (Javier) Milei y somos críticos de su plan económico". También, lanzaron críticas dirigidas a Cristina Kirchner: "La conducción del Partido Justicialista nacional se dedicó a promover divisiones internas de manera irreversible, a sancionar y expulsar compañeros medidos en sus conductas sin objetividad, y son responsables también de los fracasos electorales".

En la antesala a la sesión preparatoria, Convicción Federal hace oficial su salida del interbloque Popular. Y hará su debut como espacio emancipado, el jueves y viernes en las sesiones que van a tratar la Ley Penal Juvenil y la Ley de Modernización Laboral.

Una salida anunciada

La salida de estos tres senadores era inminente por la ruptura en la relación con la conducción del bloque, puntualmente con el formoseño Mayans y la mendocina Anabel Fernández Sagasti. No así con Juliana di Tullio, a quienes los legisladores salientes le valoran las gestiones para mantener la unidad dentro del espacio opositor.

De todas maneras, el otro punto de conflicto entre el interbloque y los integrantes de Convicción Federal fue la votación del Presupuesto 2026 el pasado 26 de diciembre que disparó una interna a cielo abierto. En aquella oportunidad, la tucumana Sandra Mendoza, el catamarqueño Guillermo Andrada y la jujeña Carolina Moisés votaron con La Libertad Avanza.

Cabe aclarar que estos tres senadores están alienados a los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca; Osvaldo Jaldo de Tucumán; y Gustavo Sáenz de Salta. Es por este motivo que toma fuerza la posibilidad de que Flavia Royón (Primero los salteños) y Beatriz Ávila (Independencia) puedan sumarse a un interbloque junto a Convicción Federal.

La propia senadora jujeña fue crítica de la intervención del PJ en su provincia por parte de la titular a nivel nacional, Cristina Kirchner, a quien le endilgó reiterados cuestionamientos al acusarla de "decidir desde la Ciudad" a los partidos provinciales. La nueva presidenta de Convicción Federal ha señalado en diferentes entrevistas que "La Cámpora es lo peor que le pasó al peronismo".

Después de que Moisés denunciara agravios en redes sociales motorizados por el kirchnerismo duro, el último choque fue la por la decisión "arbitraria" de no designar vocales en las comisiones. Convicción Federal desacató la orden del interbloque y giró los nombres de Andrada para Relaciones Exteriores y Culto; y de Mendoza para la Comisión de Acuerdos.

