miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Presentación

Concelajes opositores de Jáchal denunciaron a funcionarios de Espejo por contratar personal de seguridad no autorizado para la Fiesta de la Tradición

La denuncia, efectuada por Gema Casas y Felipe Táñez, apunta contra el secretario de Gobierno Juan Pablo Dara y el Asesor Letrado, Julio Andino. Desde el municipio niegan haber contratado una empresa de seguridad y explicaron que la seguridad del evento estuvo garantizada por la Policía y Bomberos Voluntarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Fiesta Nacional de la Tradición 2025.&nbsp;

La Fiesta Nacional de la Tradición 2025. 

Los concejales opositores de Jáchal, Gema Casas y Felipe Táñez, denunciaron penalmente al secretario de Gobierno Juan Pablo Dara y al Asesor Letrado del municipio, Julio Andino, por supuestamente haber contratado personal de seguridad no autorizado para la Fiesta Nacional de la Tradición 2025. La presentación judicial fue presentada en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Norte de Jáchal, que pertenece a la Fiscalía de Instrucción de Jáchal de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan y los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionarios público, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta contra el Estado, entre otros. En contrapartida, el intendente Matías Espejo indicó que este miércoles iniciará un sumario administrativo para investigar los hechos, aunque aclaró que el municipio “nunca contrató” a ninguna empresa de seguridad privada para el evento, ya que no contaba con los fondos para hacerlo.

Lee además
541 personas aprobaron el concurso del Poder Judicial.
Justicia

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí
dos intendentes de san juan, en una reunion con funcionarios nacionales sobre narcocriminalidad
Clave

Dos intendentes de San Juan, en una reunión con funcionarios nacionales sobre narcocriminalidad
image

Según el relato incorporado en el acta fiscal, los ediles tomaron conocimiento de que al menos veinte personas que cumplían tareas de seguridad en el anfiteatro Buenaventura Luna, durante las noches del 14 y 15 de noviembre de 2025, fueron infraccionadas por la Policía de San Juan por no contar con habilitación legal para ejercer esa función. A partir de ese hecho, solicitaron informes a la División Control de Agencias Privadas de la fuerza provincial, que confirmó que ni la supuesta empresa prestadora ni el personal afectado se encontraban registrados en el padrón oficial.

image

La denuncia sostiene que, pese a los pedidos formales de información dirigidos al Departamento Ejecutivo Municipal, hasta la fecha no se remitió documentación sobre el procedimiento de contratación del servicio de seguridad, ni constancias de eventuales pagos, órdenes de servicio o actos administrativos vinculados. En ese contexto, los concejales plantean que podría haberse contratado y autorizado la prestación de un servicio sin habilitación, con eventual utilización indebida de recursos públicos.

image

En función de estos elementos, la presentación solicita investigar la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica y encubrimiento. Asimismo, pide que la Fiscalía requiera al municipio el expediente completo de contratación, documentación contable y registros de pago, además de citar a declarar a funcionarios intervinientes y a los efectivos policiales que labraron las actas de infracción.

Los denunciantes señalaron ante el Ministerio Público Fiscal que el objetivo es establecer si existió una contratación formal de la empresa de seguridad, quiénes la autorizaron, si se efectuaron pagos con fondos municipales y quiénes resultaron beneficiarios. También advirtieron que desconocen si situaciones similares pudieron haberse registrado en otras contrataciones de eventos públicos, por lo que requirieron una investigación integral de los hechos.

La respuesta del municipio

Espejo explicó a Tiempo de San Juan que no contrataron a ninguna empresa de seguridad, primero y principal porque no se contaba con el presupuesto para hacerlo. Pero también porque la seguridad estuvo cubierta por un grupo conformado por la Policía de San Juan, Bomberos Voluntarios y la Coordinación de Seguridad del municipio. Juntos, elaboraron un plan de emergencia que trabajaron con más de 42.000 personas que fueron a la festividad.

Pese a esto, el intendente contó que este jueves abrirán un sumario administrativo para aclarar la situación.

Temas
Seguí leyendo

Acueducto gate: la Fiscalía de Estado se conformó como parte querellante en la causa penal

Reforma laboral: un senador libertario dice que insistirán en cambiar las licencias por enfermedad

Cerró la fábrica de heladeras Neba y los trabajadores ocuparon la planta

La curtiembre de los Galperín, otra empresa al borde del cierre

Detuvieron a un miembro de "antifa" por amenazas a Patricia Bullrich

La CGT definió marchar el lunes, acompañando una presentación judicial contra la reforma laboral

La Cámara de Comercio informó la tercera baja interanual consecutiva del consumo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

Muere un hombre tras un impactante vuelco en la ruta camino a Calingasta
Tragedia

Muere un hombre tras un impactante vuelco en la ruta camino a Calingasta

A la izquierda, Miguel Leiva, con su hijo Nelson Leiva.
Conmoción

Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro

Te Puede Interesar

541 personas aprobaron el concurso del Poder Judicial.
Justicia

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Por Natalia Caballero
Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

Según el SMN, las nubes serán protagonistas en el cielo sanjuaninos en el arranque de la semana hábil.
Clima

Jueves agradable en San Juan: calor moderado y cielo parcialmente nublado

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

La Fiesta Nacional de la Tradición 2025. 
Presentación

Concelajes opositores de Jáchal denunciaron a funcionarios de Espejo por contratar personal de seguridad no autorizado para la Fiesta de la Tradición