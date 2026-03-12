Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Una agencia de viajes está en la mira de la Justicia porque habría estafado a un contingente de 18 sanjuaninos que tenía planeado un viaje a Río de Janeiro y que fueron abandonados en el Aeropuero de Mendoza. Fue justo antes de subir al avión que se enteraron que no había pasajes, ni reserva en el hotel, ni excursiones. Les había costado 35 millones de pesos.

Gustavo Samper, es uno de los damnificados y habló con Tiempo de San Juan para contar cómo fue el viaje del terror que debía ser un momento inolvidable entre padres e hijos y terminó en estafa.

"Nosotros somos nueve padres con nueve hijos que en septiembre de 2025 viajábamos a Río de Janeiro, era un viaje de padres e hijos que son compañeros del colegio y nosotros somos amigos", comenzó el relato de Samper.

Hasta ahí venía todo bien. El numeroso contingente decidió contratar una agencia para que organice todo y poder estar tranquilos. El viaje, de hecho, se empezó a pagar en abril de 2025 y para el 14 de septiembre (fecha en la que debían partir) ya estaba todo cancelado.

La agencia en cuestión se llama EquisTravel y fue inaugurada en San Juan en julio de 2024. "El dueño es Jorge Voiro y la agencia estaba ahí en la Avenida Ignacio de la Roza y Sarmiento, justo arriba del banco", detalló el hombre.

jorge voiro Jorge Voiro, dueño de XTravel en San Juan, una agencia que abrió sus puertas en julio de 2024.

Ese 14 de septiembre los padres con sus hijos viajaron a Mendoza de donde partiría el vuelo, pero al llegar al lugar e intentar hacer el check-in se dieron cuenta de que nada estaba cerrado como ellos pensaban. Desde JetSmart, la aerolínea que los iba a trasladar a Río, les comunicaron que no había pasajes. Al averiguar, se dieron cuenta de que tampoco había reservas del hotel, ni excursiones, por las que EquisTravel les había cobrado un total de 35 millones de pesos. El grupo completo quedó varado en el aeropuerto de Mendoza.

WhatsApp Image 2026-03-12 at 21.17.11 Los hijos menores de los 9 padres víctimas de la presunta estafa, varados en el aeropuerto de Mendoza.

"Fue un desastre y Voiro nunca nos atendió el teléfono", aseveró Samper que, como había sido presidente de la Coviar en el pasado, pudo usar sus contactos para que alguien en Mendoza les arme otro viaje en cuestión de horas. Ellos, tuvieron la posibilidad económica de pagar por segunda vez lo que ya habían pagado pero Samper sostiene que decidió hablar "para que no le pase a nadie más".

Según el relato de la víctima, a los dos días el dueño de la agencia apareció y les dijo que había tenido problemas con los prestadores. "Nos digo que lo había cagado la mayorista, pero cómo si ya teníamos todo pagado y organizado en marzo/abril", relató.

Samper sostuvo que Voiro comenzó a devolverles el dinero de a poco pero que solo regresó 20 de los 35 millones que pagaron, así que decidieron poner la denuncia por estafa.

"La semana pasada hicimos una ampliación de la denuncia. Nosotros pudimos pagar otro viaje, pero qué pasa con una persona que se rompe el lomo trabajando y cae en manos de este impresentaboe. No merece seguir trabajando y queremos advertir", cerró.

La denuncia ya está siendo investigada por el fiscal Duilio Ejarque, pero aún no hay detenidos.