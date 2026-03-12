Una familia sanjuanina chocó con un guanaco en la Ruta 3 y salió ilesa de milagro

Una familia sanjuanina vivió momentos de gran tensión durante un viaje por la Patagonia luego de protagonizar un fuerte siniestro vial al chocar contra un guanaco que se cruzó de manera repentina en la Ruta Nacional 3, en la provincia de Santa Cruz.

El accidente ocurrió durante la mañana del miércoles a la altura del kilómetro 2324, en las cercanías de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Según informaron fuentes del operativo, en el vehículo viajaban tres personas oriundas de San Juan a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok.

Tras recibir el alerta, personal de la División Cuartel 15 de Bomberos se trasladó hasta el lugar para realizar tareas de prevención y verificar el estado de los ocupantes. Al arribar, los efectivos constataron que la camioneta había quedado detenida sobre la banquina derecha luego de impactar contra el animal que se atravesó en la calzada.

El rodado presentaba daños importantes en la parte frontal, un tipo de daño frecuente en este tipo de siniestros debido al tamaño y peso de los guanacos, animales que habitan en gran número en la estepa patagónica y suelen cruzar las rutas de manera inesperada.

A pesar de la violencia del choque, los tres ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios y no presentaban lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

El hecho volvió a poner en evidencia el riesgo que representan los animales sueltos en las rutas del sur del país, especialmente en zonas donde la presencia de fauna silvestre es habitual. En muchos tramos de la Ruta Nacional 3 se recomienda circular con extrema precaución, sobre todo durante la noche o en horas de baja visibilidad.