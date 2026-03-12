jueves 12 de marzo 2026

Actividad

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito

Desde la Unión Industrial detallaron que grandes empresas que antes pagaban sus compromisos a 30 días, en la actualidad lo hacen en 90 días.

Por Guillermo Alamino
industria de san juan

Una gran parte de las empresas industriales de San Juan atraviesa una complicada situación financiera por sus altos niveles de endeudamiento. Desde la Unión Industrial local detallaron que la mayoría utilizó la totalidad del cupo de crédito disponible y muchas han entrado en atraso de pagos. Señalaron que las altas tasas de interés y la baja demanda obstaculizan una recuperación del sector.

Leo De la Vega, presidente de la institución, contó a Tiempo de San Juan que las firmas locales trabajan principalmente con acuerdos de descubierto bancario, que es la herramienta más cara, pero funciona como un "paliativo" para cubrir deudas de terceros. “Las empresas están fuertemente endeudadas y la mayoría ya agotó su cupo de crédito disponible. Esta situación afecta a la gran mayoría de las pymes”, dijo.

Agregó que grandes compañías que pagaban a 30 días tuvieron atrasos y ahora abonan sus compromisos a 90 días, causando problemas en sus cadenas de pagos. “El crédito no se utiliza para inversiones, sino para gastos corrientes y capital de trabajo, específicamente para pagar sueldos e insumos básicos para subsistir”, expresó.

Para colmo, el endeudamiento se produce en un escenario donde la tasa de interés ahoga aún más a los propietarios locales. A esto se suma la caída de la actividad económica a nivel nacional. “No habrá reactivación si no aumenta el consumo del consumidor final y si no se dinamiza la obra pública, factor clave para generar actividad industrial”.

Para finalizar, De la Vega aseguró que, "en un momento de recesión económica tan profunda, se vuelve complejo determinar quiénes sobrevivirán. No obstante, aquellos que lo logren y tengan la capacidad de invertir encontrarán grandes oportunidades en el futuro".

Empresas trabajando apenas en un 50% más

El último informe de utilización de la capacidad instalada de las industrias del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que en diciembre del 2025 se ubicó en el 53,8%, nivel inferior al del mismo mes de 2024, que fue del 56,7%.

El organismo detalló que los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son: refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%).

En tanto, los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son: productos minerales no metálicos (51,1%), edición e impresión (46,5%), metalmecánica excepto automotores (38,9%), productos del tabaco (38,6%), productos textiles (35,2%), productos de caucho y plástico (33,4%) e industria automotriz (31,2%).

