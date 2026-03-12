jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Finanzas personales en la mira

Transferencias entre cuentas propias: cuánto dinero se puede mover en marzo de 2026 sin alertar a ARCA

El organismo mantiene los topes para reportar movimientos bancarios y de billeteras virtuales. Conocerlos ayuda a evitar inconvenientes y notificaciones automáticas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mover dinero entre tus propias cuentas es algo habitual para organizar ahorros o gestionar gastos, pero no todos saben que hay montos a partir de los cuales las entidades financieras están obligadas a informar estos movimientos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Conocer los límites vigentes es clave para evitar alertas innecesarias y posibles reportes de operaciones sospechosas.

Lee además
arca detecto irregularidades en una empresa vinculada a la afa y a toviggino
Investigación

ARCA detectó irregularidades en una empresa vinculada a la AFA y a Toviggino
las 5 razones por las que un empresario sanjuanino eludio una condena por evasion fiscal
Ley penal más benigna

Las 5 razones por las que un empresario sanjuanino eludió una condena por evasión fiscal

Transferencias entre cuentas propias: los límites que tenés que conocer este mes

Mover dinero entre tus cuentas bancarias o billeteras virtuales es algo común, pero cuando los montos superan ciertos límites, las entidades financieras deben informar los movimientos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para marzo de 2026, los límites vigentes son los siguientes:

  • Personas físicas: $50.000.000 o más en movimientos mensuales.

  • Personas jurídicas: $30.000.000 o más en movimientos mensuales.

Estos topes aplican tanto a las transferencias como al saldo final del mes. Es decir, si al último día hábil el saldo supera esos valores, también debe ser reportado. Todos los ingresos y egresos se tienen en cuenta.

¿Qué pasa con dólares o criptomonedas?

Cuando las transferencias se realizan en moneda extranjera, ARCA exige convertir los montos a pesos usando la cotización tipo comprador del Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil del mes. Lo mismo aplica a criptomonedas y otros activos digitales.

Datos que se reportan si se superan los límites

Si tus movimientos superan los topes establecidos, las entidades financieras deben informar:

  • Tipo y número de cuenta

  • CBU o CVU

  • Identificación de titulares o integrantes de la cuenta

  • Montos totales de ingresos y egresos

  • Saldo final del mes

Esta información permite a ARCA controlar y monitorear operaciones financieras.

Recomendaciones para transferir dinero sin inconvenientes

Para evitar complicaciones:

  • Conocé los límites de ARCA y los topes diarios de tu banco o billetera virtual.

  • Podé justificar el origen de los fondos, aunque los muevas entre cuentas propias.

  • Respondé rápidamente a cualquier pedido de información de la entidad financiera.

Si no se presenta la documentación requerida, la operación podría derivar en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Temas
Seguí leyendo

Séptimo mes de caída real: la recaudación tributaria se hundió casi un 10% en febrero

Paritaria docente: el Gobierno ofreció dos nuevas propuestas salariales y los gremios las bajarán a sus bases

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito

Empresarios industriales de Buenos Aires miran a San Juan para ampliar inversiones

Dólares bajo el colchón: conocé las opciones financieras que ofrecen los bancos para invertir

El petróleo se dispara y vuelve a la zona de los US$100 tras ofensiva iraní en el estrecho de Ormuz

El EPRE advierte que el crecimiento de San Juan demanda obras de gasoductos y estaciones transformadoras

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
Educación

Paritaria docente: el Gobierno ofreció dos nuevas propuestas salariales y los gremios las bajarán a sus bases

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante
De luto

Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Te Puede Interesar

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Por María Agostina Montaño
Imagen ilustrativa.
Educación

Paritaria docente: el Gobierno ofreció dos nuevas propuestas salariales y los gremios las bajarán a sus bases

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito
Actividad

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito

Liberaron al DJ caucetero que pasó cuatro meses en la cárcel por abusos sexuales que no cometió
Resolución judicial

Liberaron al DJ caucetero que pasó cuatro meses en la cárcel por abusos sexuales que no cometió