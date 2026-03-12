Transferencias entre cuentas propias: cuánto dinero se puede mover en marzo de 2026 sin alertar a ARCA

Mover dinero entre tus propias cuentas es algo habitual para organizar ahorros o gestionar gastos, pero no todos saben que hay montos a partir de los cuales las entidades financieras están obligadas a informar estos movimientos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Conocer los límites vigentes es clave para evitar alertas innecesarias y posibles reportes de operaciones sospechosas.

Transferencias entre cuentas propias: los límites que tenés que conocer este mes

Mover dinero entre tus cuentas bancarias o billeteras virtuales es algo común, pero cuando los montos superan ciertos límites, las entidades financieras deben informar los movimientos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para marzo de 2026, los límites vigentes son los siguientes:

Personas físicas: $50.000.000 o más en movimientos mensuales.

Personas jurídicas: $30.000.000 o más en movimientos mensuales.

Estos topes aplican tanto a las transferencias como al saldo final del mes. Es decir, si al último día hábil el saldo supera esos valores, también debe ser reportado. Todos los ingresos y egresos se tienen en cuenta.

¿Qué pasa con dólares o criptomonedas?

Cuando las transferencias se realizan en moneda extranjera, ARCA exige convertir los montos a pesos usando la cotización tipo comprador del Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil del mes. Lo mismo aplica a criptomonedas y otros activos digitales.

Datos que se reportan si se superan los límites

Si tus movimientos superan los topes establecidos, las entidades financieras deben informar:

Tipo y número de cuenta

CBU o CVU

Identificación de titulares o integrantes de la cuenta

Montos totales de ingresos y egresos

Saldo final del mes

Esta información permite a ARCA controlar y monitorear operaciones financieras.

Recomendaciones para transferir dinero sin inconvenientes

Para evitar complicaciones:

Conocé los límites de ARCA y los topes diarios de tu banco o billetera virtual.

Podé justificar el origen de los fondos, aunque los muevas entre cuentas propias.

Respondé rápidamente a cualquier pedido de información de la entidad financiera.

Si no se presenta la documentación requerida, la operación podría derivar en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).