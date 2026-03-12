El petróleo se dispara y vuelve a la zona de los US$100 tras ofensiva iraní en el estrecho de Ormuz

Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir este jueves, trepando hasta un 10% y regresando a la zona de los US$100, impulsados por la ofensiva de Irán en el estrecho de Ormuz que marca un recrudecimiento en la guerra con Estados Unidos e Israel.

Algo de calma El petróleo baja y los mercados respiran mientras Trump promete un final cercano del conflicto

El Brent, referencia para Europa, llegó a avanzar hasta 10% durante esta jornada, cotizando a 101 dólares por barril, para luego bajar levemente a US$98. Mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos sube un 4,6% y alcanza los 91 dólares por barril.

Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 60% en lo que va del 2026, pese a la rebaja de su precio en las últimas jornadas, que ahora se ve interrupida al retomar la senda alcista y cotizar cerca de sus máximos del año.

La señal de alerta en los mercados responde al ataque iraní a buques en el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica por la que transita alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo, que se encuentra bloqueada por el régimen.

Las agresiones contra barcos que navegan por la región se incrementan y en las últimas horas se reportaron dos petroleros atacados por proyectiles cerca del sur de Irak, lo que provocó incendios a bordo y la evacuación de las tripulaciones, dejando un muerto y varios desaparecidos.

De esta manera, el temor a una extensión del conflcito que siga afectando la circulación del petróleo vuelven a presionar los precios del crudo pese al plan de emergencia de la Agencia Internacional de la Energía de liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, la mayor medida de este tipo en su historia.

En este marco, Estados Unidos anunció recientemente que liberará 172 millones de barriles de petróleo a partir de la próxima semana. Sin embargo, estas medidas no alcanzan a compensar el flujo de 20 millones de barrile diarios que han dejado de circular por el cierre de Ormuz.

FUENTE: Agencia NA