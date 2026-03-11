miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto bélico

Irán advierte: "Esperen un barril de petróleo a 200 dólares"

"El precio del petróleo depende de la seguridad en la región, y ustedes son la fuente de esa inseguridad", comunicó el régimen iraní, atacado por Estados Unidos e Israel desde hace dos semanas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Irán advirtió este miércoles que no será posible bajar el precio del petróleo mediante "medidas artificiales" y que se puede esperar, por la presión que han impuesto en el estrecho de Ormuz, que el precio del barril suba a 200 dólares.

Lee además
el petroleo baja y los mercados respiran mientras trump promete un final cercano del conflicto
Algo de calma

El petróleo baja y los mercados respiran mientras Trump promete un final cercano del conflicto
grandes ganancias de las petroleras argentinas por la guerra en iran
Acciones

Grandes ganancias de las petroleras argentinas por la guerra en Irán

"Deben saber que no podrán bajar el precio del petróleo y de la energía mediante medidas artificiales. Con la expansión de la guerra en la región, ya advertimos que pueden esperar un barril de petróleo de 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región, y ustedes son la fuente de esa inseguridad", afirmó el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, en un video publicado por la agencia Tasnim.

El portavoz de ese cuartel, que coordina al Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, añadió que Irán no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios.

Los miembros del G7 coincidieron el martes en que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) debe adoptar "medidas proactivas" para afrontar la situación del mercado energético, donde se han disparado los precios del petróleo y del gas, "incluido el uso de recurso de las reservas estratégicas".

Las reglas de la AIE establecen que todos sus miembros tienen que disponer de reservas equivalentes a al menos 90 días de importaciones para hacer frente a situaciones excepcionales, en particular cuando se produce una interrupción de suministro. En caso de que no, podrían disponerse las reservas estratégicas de petróleo que tiene la agencia para hacer frente a situaciones de crisis.

Casi 90 dólares el barril

El precio del petróleo, tras las destacadas caídas del martes, en las que el precio del barril llegó a bajar por debajo de los 90 dólares, volvió a subir este miércoles en la apertura, con un alza del 2,33 %, aunque continúa por debajo de esa cota, en 89,79 dólares.

La situación en el estrecho -enclave energético estratégico, por donde pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos- ha alterado el mercado del petróleo internacional después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara.

Este miércoles, al menos tres buques comerciales fueron alcanzados en el estrecho, uno griego y otros dos de propiedad de Israel y con bandera de Liberia, según la Guardia Revolucionaria, que aseguró que esos barcos ignoraron las advertencias de la fuerza naval.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró la noche del martes haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del estrecho de Ormuz, entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra el país persa, al que acusan de haber amenazado "la libertad de navegación".

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el pasado 28 de febrero tras fracasar una serie de rondas negociadoras para desactivar el plan nuclear iraní y su programa de misiles. En el ataque murió el máximo líder el ayatollah Ali Khamenei. Teherán respondió con una masiva andanada de ataques con drones y misiles balísticos en todo el Golfo y cerrando el paso del Estrecho de Ormuz.

FUENTE: Clarín con información de agencias

Temas
Seguí leyendo

Guerra en Irán: el petróleo registra la mayor alza en cuatro años por el cierre de Ormuz

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una solemne ceremonia que contó con la presencia de Javier Milei

Chile: Boric le deseó éxito a Kast y pidió mantener una prensa libre y fiscalizadora

La confesión de un astronauta que generó revuelo: "Los humanos viven en una mentira"

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez

Con Magis TV y XUPER TV en el pasado, estas aplicaciones no tienen virus y ofrecen películas gratis

Estados Unidos destruyó barcos iraníes que colocaban minas en el estrecho de Ormuz

Trump prometió "muerte, fuego y furia" para Irán

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La compleja afirmación del astronauta de la NASA Ron Garan.
Inesperado

La confesión de un astronauta que generó revuelo: "Los humanos viven en una mentira"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima
Un inocente preso

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Te Puede Interesar

El sector de venta de electrodomésticos en San Juan comenzó el año con despidos y retiros voluntarios en varias cadenas, en un contexto de caída del consumo y cambios en el mercado que ya se sienten a nivel local.
Consumo en retroceso

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.
Tribunales

Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Javier Milei saluda a José Antonio Kast, quien este miércoles asumió como nuevo presidente de Chile.
Nuevo escenario

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una solemne ceremonia que contó con la presencia de Javier Milei

Habrá audiencia publica para debatir el otorgamiento por parte del ENRE al proyecto minero Vicuña de la disponibilidad y ampliación de la línea de 500 kV y el Epre se prepara. 
Conflicto en San Juan

El EPRE confirmó que Nación convocará a audiencia pública por la línea eléctrica que pidió Vicuña

El paro docente se sintió fuerte el 3 de marzo para el inicio de clases. Este 11 y 12 de marzo no se pudo concretar porque desde el viernes rige la reforma laboral que impulsó Javier Milei y fue apoyada por Marcelo Orrego.
Debate abierto

Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra