El astronauta de la NASA Ron Garan aseguró en un video difundido por Big Think que observar la Tierra desde el espacio lo llevó a cuestionar muchas de las prioridades de la humanidad. Según relató, esa experiencia le hizo sentir que las personas “viven en una especie de mentira”, al concentrarse en objetivos que no siempre contemplan el cuidado del planeta. Su reflexión está vinculada con el llamado Efecto de visión general, un fenómeno que transforma profundamente la manera en que algunos astronautas perciben la realidad tras contemplar el mundo desde la órbita.

Garan despegó rumbo al espacio el 4 de abril de 2011 y regresó el 16 de septiembre de ese mismo año. Durante esa misión completó cerca de 3.000 vueltas alrededor de la Tierra mientras se encontraba a bordo de la Estación Espacial Internacional. Desde allí, explicó, pudo observar con claridad aspectos del planeta que hacen evidente cómo muchas decisiones humanas priorizan el crecimiento económico por encima de la preservación del entorno natural.

El concepto de Efecto de visión general fue introducido en 1987 por Frank White para describir el impacto emocional y cognitivo que genera ver la Tierra como un único sistema. Quienes atraviesan esta experiencia suelen destacar la sensación de conexión entre todos los habitantes del planeta, la inexistencia de fronteras visibles desde el espacio y la vulnerabilidad del mundo que habitamos.

Una nueva mirada sobre las prioridades

Al contemplar el planeta desde la distancia, Garan también advirtió la extrema delgadez de la atmósfera y la enorme diversidad de vida que alberga la Tierra. Esa perspectiva lo llevó a plantear la necesidad de revisar la forma en que se organizan las prioridades globales.

En sus palabras, las personas “tienen más poder del que imaginan para impulsar cambios positivos”, por lo que considera clave incorporar una mirada más amplia en la vida cotidiana. Esto implica recordar no solo los asuntos individuales, sino también la responsabilidad compartida que tiene la humanidad con su planeta.

El exastronauta sostiene que el orden correcto de prioridades debería comenzar por el cuidado del planeta, continuar con el bienestar de la sociedad y recién después enfocarse en la economía. A su entender, ese enfoque ayudaría a evitar estancamientos y permitiría tomar decisiones que privilegien la sostenibilidad y la supervivencia colectiva por encima de intereses de corto plazo.