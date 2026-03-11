miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Recreación

Con Magis TV y XUPER TV en el pasado, estas aplicaciones no tienen virus y ofrecen películas gratis

Estas plataformas piratas fueron bloqueadas en la mayoría de países y la forma de descargarla en un dispositivo es por medio de APK

Por Redacción Tiempo de San Juan
Magis TV y Xuper TV son aplicaciones peligrosas para los dispositivos domésticos.

Magis TV y Xuper TV son aplicaciones peligrosas para los dispositivos domésticos.

Aplicaciones piratas como Magis TV y XUPER TV exponen a millones de usuarios a software malicioso, robos de información personal y riesgos financieros, así que tras su bloqueo en diversos países, esto ha impulsado un cambio de comportamiento hacia plataformas legales con mejores estándares de protección.

Lee además
ni magis tv ni xuper tv, donde no perderte detalle de franco colapinto en el gran premio de china
Fórmula 1

Ni Magis TV ni Xuper TV, dónde no perderte detalle de Franco Colapinto en el Gran Premio de China
tras el fin de xuper tv y magis tv: el mapa de las plataformas gratuitas y legales para seguir viendo series y peliculas
Streaming

Tras el fin de Xuper TV y Magis TV: el mapa de las plataformas gratuitas y legales para seguir viendo series y películas

El uso de alternativas no autorizadas o ilegales, populares por ofrecer películas y series sin costo, incrementa las vulnerabilidades digitales tanto en dispositivos como en datos bancarios, y llevó a expertos en ciberseguridad a advertir sobre la necesidad de extremar precauciones a la hora de descargar y utilizar este tipo de servicios.

Por qué es peligroso acceder a películas gratis en Magis TV o XUPER TV

Plataformas ilegales suelen prometer estrenos gratuitos, señal que evidencia un alto riesgo de ser víctima de ciberataques, porque estas opciones no tienen permitido transmitir este tipo de contenido.

Las investigaciones sobre Magis TV y XUPER TV detectaron programas maliciosos en su código y varios robos de información personal y financiera. Estas aplicaciones solicitan a sus usuarios datos sensibles como credenciales bancarias, sin brindar ningún tipo de resguardo efectivo frente a amenazas informáticas.

Además, la presencia de publicidad engañosa y ventanas emergentes en sus sitios eleva la posibilidad de infecciones por virus, sumado a abrir la puerta a fraudes a través de ingeniería social y robo de datos financieros.

Qué plataformas ofrecen películas gratis sin riesgo de fraude

En el ecosistema de opciones legales y gratuitas destacan YouTube y Pluto TV, que no piden crear cuentas ni solicitan datos bancarios, lo que a su vez disminuye las posibilidades de ataques informáticos.

YouTube contiene canales verificados con películas de dominio público, documentales y clásicos, e incorpora herramientas como controles parentales y subtítulos automáticos.

Pluto TV, por su parte, ofrece un catálogo bajo demanda financiado por anuncios, evitando la recolección de información personal y eliminando las principales barreras de acceso para los usuarios. Ambientes como estos utilizan sistemas que refuerzan la protección de identidad digital y la privacidad al navegar.

Antes de utilizar cualquier opción, es clave verificar el certificado de seguridad de las páginas web, identificable por el ícono del candado en la barra de direcciones. El ingreso de información bancaria debe realizarse exclusivamente en plataformas oficiales y reconocidas, nunca en sitios de carácter dudoso.

Cuáles plataformas solicitan suscripción pero tienen estrenos y más novedades

En el ámbito de servicios de pago, aplicaciones como Netflix y Prime Video figuran en el mercado por la calidad de sus catálogos y funcionalidades, entre las que destaca la selección de idiomas, filtros parentales y listas personalizadas.

Estas plataformas, aunque requieren suscripción y abono mensual, garantizan espacios protegidos, sometidos a controles de seguridad internacional y respeto por los derechos de autor.

Otros gigantes del sector como Disney+, HBO Max y Apple TV aplican políticas estrictas de actualización de contenido, permiten la descarga para visualización sin conexión y poseen sistemas para reducir la exposición a amenazas informáticas.

El consejo principal al elegir estas opciones es descargar solo desde tiendas oficiales como Google Play Store y App Store. Los ejecutables obtenidos fuera de estos repositorios incrementan la posibilidad de que el dispositivo resulte infectado por malware o software espía.

Cómo evitar fraudes al buscar películas en línea

El acceso a “estrenos de cine” de manera gratuita o las supuestas suscripciones vitalicias con pago inicial mínimo continúan siendo focos de alerta.

La existencia de estas ofertas, que parecen muy ventajosas para ser reales, generalmente es indicativo de que se trata de canales piratas, cuyo uso dispara la probabilidad de exposición a malware y estafas en línea.

Por esta razón, la tendencia creciente hacia servicios validados y legales, representa la única estrategia confiable para proteger la información personal ante el aumento de incidentes informáticos.

Escoger aplicaciones oficiales y plataformas reconocidas es el paso fundamental para blindar los datos frente a riesgos que evolucionan con rapidez en el ecosistema digital.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Ni Magis TV, ni Xuper TV: mirá dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Australia

Llegó la hora de sustituir a Xuper TV y Magis TV: conocé las alternativas seguras en 2026

Sin Magis TV ni Xuper TV: cómo ver el primer partido de River sin Marcelo Gallardo

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez

Estados Unidos destruyó barcos iraníes que colocaban minas en el estrecho de Ormuz

Trump prometió "muerte, fuego y furia" para Irán

Más argentinos logran salir de Emiratos Árabes en medio del conflicto en Medio Oriente

Entre lágrimas, un hombre se despidió de su auto tras 34 años: el video que conmovió a miles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tension en el estrecho de ormuz: al menos tres buques atacados y el petroleo en alza otra vez
Guerra en Oriente Medio

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Te Puede Interesar

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Paritaria

El Gobierno de San Juan hará una nueva oferta salarial a los docentes mientras habla de una fuerte caída en la recaudación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez
Guerra en Oriente Medio

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez