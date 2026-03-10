martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medio Oriente

Estados Unidos destruyó barcos iraníes que colocaban minas en el estrecho de Ormuz

La accción militar responde a una amenaza previa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por Agencia NA
image

Estados Unidos destruyó hoy diez embarcaciones iraníes que estaban colocando minas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo en el mundo, en medio de la escalada del conflicto entre Washington, Israel e Irán.

Lee además
La guerra marca una nueva fase peligrosa para Medio Oriente y el mercado del petróleo global.
Daños colaterales

Guerra en Irán: el petróleo registra la mayor alza en cuatro años por el cierre de Ormuz
trump amenaza a iran con una destruccion total y ataques de extrema dureza
Preocupación

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que los ataques fueron realizados en las últimas horas contra buques que se desplegaban minas en esa vía estratégica que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por donde circula una parte significativa del comercio mundial de crudo.

“Me complace informar que en las últimas horas hemos atacado y destruido por completo 10 barcos y/o buques que colocaban minas inactivas, ¡y seguirán otros!”, afirmó el mandatario en una publicación en su red Truth Social.

Embed

Trump había advertido previamente que Irán enfrentaría consecuencias “a un nivel nunca antes visto” si intentaba minar el estrecho de Ormuz o bloquear el tránsito de petroleros.

“Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz queremos que las retiren inmediatamente”, escribió el mandatario, quien señaló que remover los explosivos sería “un paso gigante en la dirección correcta”.

Además, el presidente estadounidense amenazó con una respuesta aún mayor si Teherán intenta detener el flujo de petróleo en esa zona estratégica.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos veinte veces más fuerte”, advirtió.

Según distintos reportes, Irán comenzó a desplegar pequeñas embarcaciones capaces de transportar entre dos y tres minas cada una para colocarlas en el estrecho con el objetivo de bloquear el paso de buques petroleros.

La estrategia buscaba obstaculizar el tránsito en un punto crítico para el comercio energético global, en medio de la crisis internacional por el precio del crudo.

La tensión escaló aún más después de que Trump amenazara a Teherán con “muerte, fuego y furia” si intentaba cerrar el paso en el estrecho de Ormuz, mientras que desde Irán surgieron advertencias contra el mandatario estadounidense.

En paralelo, Francia anunció el despliegue de una misión militar defensiva en la zona para garantizar la seguridad de los barcos petroleros que atraviesan el estrecho.

La situación mantiene en alerta a los mercados energéticos y a la comunidad internacional, ya que cualquier interrupción en el tránsito por el estrecho de Ormuz podría afectar gravemente el suministro global de petróleo.

Seguí leyendo

Trump prometió "muerte, fuego y furia" para Irán

Más argentinos logran salir de Emiratos Árabes en medio del conflicto en Medio Oriente

Entre lágrimas, un hombre se despidió de su auto tras 34 años: el video que conmovió a miles

En imágenes: un meteorito atravesó el cielo de Europa e impactó en el techo de una casa de Alemania

Netanyahu advirtió que Israel "aún no ha terminado" sus ataques contra Irán

Trump y Putin discutieron por teléfono sobre los conflictos en Irán, Venezuela y Ucrania

Denunció que Trump la violó cuando era niña y la golpeó cuando intentó defenderse

Putin ratifica su "apoyo indefectible" al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
trump prometio muerte, fuego y furia para iran
Guerra

Trump prometió "muerte, fuego y furia" para Irán

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Otra vez el Teresa de Calcuta

Asaltaron a un delivery en Pocito, le robaron el celular y encima lo estafaron en $381.000 de su billetera virtual

Por Redacción Tiempo de San Juan
José Pepe Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante
Repercusiones

José "Pepe" Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: "Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante"

Encontraron el cadáver de un indigente dentro de un rancho en Pocito
Tragedia

Encontraron el cadáver de un indigente dentro de un rancho en Pocito

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25
Medida de fuerza

Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25