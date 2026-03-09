lunes 9 de marzo 2026

Tensión

Trump y Putin discutieron por teléfono sobre los conflictos en Irán, Venezuela y Ucrania

Fue la primera conversación del año, tras el encuentro que mantuvieron en diciembre de 2025.

Por Agencia NA
image

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, discutieron este lunes sobre los conflictos desatados en Irán y Venezuela, y una posible salida a la guerra en Ucrania.

Así lo reflejó la agencia Xinhua, luego de que se conociera la noticia de la charla telefónica que ambos mantuvieron este lunes.

La conversación fue confirmada por el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov.

Se trata de la primera vez que Trump y Putin dialogan en el año, luego del encuentro en persona que tuvo lugar en diciembre pasado.

"El presidente Trump llamó al presidente Putin para discutir varios temas realmente esenciales relacionados con los acontecimientos actuales en la situación internacional", dijo Ushakov a los medios luego de la conversación telefónica.

También dijo que la charla se concentró en el conflicto en Irán y en las negociaciones trilaterales para una solución en Ucrania.

Ushakov describió la conversación como “formal, franca y constructiva”, en la que Trump reiteró su interés en ver un rápido fin del conflicto en Ucrania con un cese al fuego para lograr una solución a largo plazo, dijo Ushakov.

Los dos presidentes, que no habían conversado por teléfono desde 015, acordaron comunicarse de forma regular, añadió.

