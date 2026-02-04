"Siempre es primavera": Putin y Xi Jinping ratificaron la alianza entre Rusia y China

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró en una conversación con su homólogo chino, Xi Jinping, que en las relaciones entre Moscú y Pekín siempre es primavera.

"Con la llegada de la primavera, las heladas desaparecen, llega la renovación y el comienzo de un nuevo ciclo en la naturaleza. Y en lo que respecta a las relaciones entre Rusia y China, se puede afirmar con certeza que cualquier época del año es primavera ", declaró, felicitando personalmente al líder chino por el Año Nuevo y la festividad china de Lichun, que simboliza la llegada de la primavera.

"Llegará un caballo rojo y fogoso, por lo que sabemos, y le caracterizan la fuerza, la energía y el deseo de avanzar. Eso es lo que distingue las relaciones entre nuestros países", señaló Putin, refiriéndose al símbolo del año 2026.

El líder chino, por su parte, afirmó que las relaciones entre Moscú y Pekín están entrando en una nueva etapa y que los vínculos comerciales se están desarrollando de forma dinámica.