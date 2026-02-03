Evacuaron un hospital por un proyectil de la Primera Guerra Mundial alojado en un paciente

Evacuaron un hospital de Francia por un proyectil de la Primera Guerra Mundial alojado en un paciente.
Un joven de 24 años ingresó durante la noche a la guardia del Hospital Rangueil, en la ciudad de Toulouse, Francia, con fuertes dolores abdominales. Tras ser examinado, el equipo médico descubrió que tenía alojado en el recto un proyectil de artillería de la Primera Guerra Mundial, de aproximadamente 20 centímetros de largo.
Según informaron medios franceses, la munición se encontraba activa y no había detonado, lo que encendió las alarmas dentro del centro de salud. Ante el riesgo potencial, las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de pacientes y personal, además de acordonar el área afectada.
En el operativo participaron artificieros y bomberos especializados, quienes evaluaron la peligrosidad del artefacto.
Finalmente, tras analizar la situación, los expertos determinaron que la carcasa no representaba un riesgo inminente. El proyectil fue retirado mediante una intervención quirúrgica que se desarrolló con éxito, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.