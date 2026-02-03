martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alarma

Evacuaron un hospital por un proyectil de la Primera Guerra Mundial alojado en un paciente

Ocurrió en la ciudad de en Toulouse. Según indicaron los investigadores, la munición estaba activa y aún no había detonado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Evacuaron un hospital de Francia por un proyectil de la Primera Guerra Mundial alojado en un paciente.

Evacuaron un hospital de Francia por un proyectil de la Primera Guerra Mundial alojado en un paciente.

Un joven de 24 años ingresó durante la noche a la guardia del Hospital Rangueil, en la ciudad de Toulouse, Francia, con fuertes dolores abdominales. Tras ser examinado, el equipo médico descubrió que tenía alojado en el recto un proyectil de artillería de la Primera Guerra Mundial, de aproximadamente 20 centímetros de largo.

Lee además
El balance sobre las cirugías realizadas en el Hospital Dr. Alejandro Albarracín, en Valle Fértil, durante el 2025 y lo que se espera para este año.
Salud

En un año realizaron 88 cirugías en el hospital de Valle Fértil: cuál es la expectativa para 2026
La obra que comenzó a construirse en 2017 en San Martín y quedó abandonada, será retomada y refuncionalizada para la creación del Hospital Jardín, destinado a la atención de la salud mental. Fotos: Munipalidad de San Martín.
Avance

Centrado en la biofilia, cómo será el primer "Hospital Jardín" destinado a la salud mental de los sanjuaninos

Según informaron medios franceses, la munición se encontraba activa y no había detonado, lo que encendió las alarmas dentro del centro de salud. Ante el riesgo potencial, las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de pacientes y personal, además de acordonar el área afectada.

image

En el operativo participaron artificieros y bomberos especializados, quienes evaluaron la peligrosidad del artefacto.

image

Finalmente, tras analizar la situación, los expertos determinaron que la carcasa no representaba un riesgo inminente. El proyectil fue retirado mediante una intervención quirúrgica que se desarrolló con éxito, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Fuente: NA

Temas
Seguí leyendo

Por qué Roberto Giordano aparece en los archivos Epstein

China ejecutó a más integrantes de una red de ciberestafadores

Trump denunciaría al presentador de los Grammy por las bromas que lo relacionan con Epstein

Venezuela liberó a un argentino que estaba preso en el Helicoide

León XIV pidió que Estados Unidos y Cuba mantengan "un diálogo sincero y eficaz"

El sentido adiós de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara: "Mamá, pensé que teníamos más tiempo"

La salud de Michael Schumacher: un excompañero dio una impactante afirmación

Una pareja de Estados Unidos demandó a una clínica de fertilidad por implantar un embrión equivocado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El balance sobre las cirugías realizadas en el Hospital Dr. Alejandro Albarracín, en Valle Fértil, durante el 2025 y lo que se espera para este año.
Salud

En un año realizaron 88 cirugías en el hospital de Valle Fértil: cuál es la expectativa para 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron
Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Te Puede Interesar

Jose Luis Manzano (izq) y Mauricio Badaloni: grieta entre empresarios con negocios en San Juan por la licitación del gasoducto Vaca Muerta. 
Licitación de Vaca Muerta

Dos empresarios mendocinos con peso en San Juan, divididos por los caños de Techint

Por Elizabeth Pérez
Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Orrego bajó línea a sus funcionarios para 2026 y pidió respuestas concretas para la gente
Casa de Gobierno

Orrego bajó línea a sus funcionarios para 2026 y pidió "respuestas concretas" para la gente

San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez
Refuerzo

San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas
Trágica Navidad

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas