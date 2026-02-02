lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Drástico

China ejecutó a más integrantes de una red de ciberestafadores

Además de fraude virtual, sobre los delincuentes pesaban acusaciones de homicidio y narcotráfico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un paso más de su ofensiva contra el fraude transfronterizo, las autoridades de China ejecutaron este lunes, 2 de febrero de 2026, a cuatro miembros clave de una organización criminal con base en el norte de Birmania (Myanmar). Los ejecutados, identificados como Bai Yingcang, Yang Liqiang, Hu Xiaojiang y Chen Guangyi, formaban parte del grupo delictivo liderado por la denominada "familia Bai".

Lee además
 Takahiro Shiraishi
Macabro

Japón ejecutó al "asesino de Twitter"
por que roberto giordano aparece en los archivos epstein
Escándalo

Por qué Roberto Giordano aparece en los archivos Epstein

La sentencia, dictada inicialmente por un tribunal intermedio de la ciudad de Shenzhen y ratificada por el Tribunal Supremo Popular (SPC), detalla que el grupo operaba múltiples bases en la región de Kokang. Desde allí, cometían delitos de fraude telefónico y por internet, apertura de casinos ilegales, secuestros, extorsión y organización de prostitución. Además, el alto tribunal vinculó a los líderes con el homicidio intencional de seis ciudadanos chinos y la producción y tráfico de aproximadamente 11 toneladas de metanfetamina.

Impacto financiero y social Las autoridades cifraron los fondos relacionados con estas actividades ilícitas en más de 29.000 millones de yuanes (aproximadamente 4.160 millones de dólares). Debido a la "extrema gravedad" de los delitos y sus consecuencias "especialmente serias", la justicia china desestimó los recursos de apelación presentados en diciembre de 2025, procediendo a la aplicación de la pena capital tras la aprobación final del SPC.

Contexto de una ofensiva regional Estas ejecuciones se producen apenas unos días después de que China ajusticiara a once integrantes de la familia Ming, otra organización criminal distinta pero también dedicada a las ciberestafas en zonas fronterizas.

Este caso pone de relieve la magnitud de las redes de fraude en el sudeste asiático. De acuerdo con informes de las Naciones Unidas, se estima que al menos 120.000 personas están retenidas contra su voluntad en centros de Birmania para ser obligadas a realizar estafas en línea, mientras que en Camboya la cifra alcanza las 100.000 personas. Con estas acciones, Pekín busca frenar el elevado impacto social de estas mafias transfronterizas que operan en las periferias de sus fronteras.

Seguí leyendo

Trump denunciaría al presentador de los Grammy por las bromas que lo relacionan con Epstein

Venezuela liberó a un argentino que estaba preso en el Helicoide

León XIV pidió que Estados Unidos y Cuba mantengan "un diálogo sincero y eficaz"

El sentido adiós de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara: "Mamá, pensé que teníamos más tiempo"

La salud de Michael Schumacher: un excompañero dio una impactante afirmación

Una pareja de Estados Unidos demandó a una clínica de fertilidad por implantar un embrión equivocado

Particular ritual: velaron en la cancha a un futbolista, y le hicieron hacer un gol

Australia está peor que San Juan: a cuánto llegó la temperatura

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
venezuela libero a un argentino que estaba preso en el helicoide
Presión

Venezuela liberó a un argentino que estaba preso en el Helicoide

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición
Triste noticia

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron
Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Te Puede Interesar

El atraco ocurrió en un domicilio de calle Perona.
Robo a domicilio

Tomaron a golpes y asaltaron en su casa a un vecino de Villa Krause

Por Redacción Tiempo de San Juan
Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros
Elecciones

Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros

Rosana Mangue sigue haciendo historia: fue la primera relatora de ciclismo en radio moto y ahora debutó como la voz femenina de la Vuelta a San Juan
Personas

Rosana Mangue sigue haciendo historia: fue la primera relatora de ciclismo en radio moto y ahora debutó como la voz femenina de la Vuelta a San Juan

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua
En Caucete

Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua