miércoles 4 de febrero 2026

Investigación

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena

En un principio se dijo que había sido atrapado en la casa de uno de sus padres, pero desde la Policía confirmaron que estaba en otra propiedad. Los dueños se dieron cuenta a primera hora del martes de esta situación insólita y dieron aviso al 911.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?
Villa Río San Juan, lugar donde ocurrió el hecho de violencia de género. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Grave

Violencia de género extrema en Santa Lucía: atacó a puñaladas a su pareja y sobrevivió de milagro

En un primer momento se dijo que este sujeto fue atrapado en la vivienda de uno de sus padres, en el interior del barrio Hualilán 2, en Rawson. Pero altas fuentes policiales revelaron en realidad dónde se llevó a cabo el procedimiento.

Un llamado al 911 de una familia que vive por calle Jorge Newbery -del barrio antes nombrado- dio a conocer que había una persona desconocida durmiendo en el fondo de su vivienda. Cuando el personal policial ingresó a la casa, se topó con este desconocido durmiendo sobre un colchón y tapado.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 10.33.51
Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.

El sospechoso, cuando despertó, ya tenía encima a los efectivos. Estos constataron que presentaba cortes en sus manos y manchas pardorrojizas en sus zapatillas. Tras comunicarse con personal de la Comisaría 5ª, confirmaron que se trataría de Alé, el sospechoso de haberle propinado una gran cantidad de puntazos a su pareja, hecho de violencia de género ocurrido entre los últimos minutos del lunes y los primeros del martes 3 de febrero, en una vivienda del Asentamiento Río San Juan.

Fuentes policiales confirmaron que los dueños de este domicilio no se dieron cuenta del momento que usó este sujeto para ingresar a la casa porque estaban durmiendo, y recién advirtieron la situación cuando despertaron.

A los pocos minutos de su aprehensión, en el lugar se hizo presente personal policial de la UFI CAVIG y le dieron a conocer las razones por las que quedaba detenido. Esta causa está siendo investigada por la fiscal Naida Florencia Pons Belmonte y el fiscal coordinador Roberto Ginsberg.

Chapa de violencia de género
Temas
Dejá tu comentario

Imagen ilustrativa
Asalto en Chimbas

Un conductor detuvo su vehículo en la calle Cipolletti y fue asaltado por dos ladrones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete
Dolor en las redes

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete

