Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena

Un dato insólito se dio a conocer con respecto a la investigación por la tentativa de femicidio en perjuicio de una mujer del Asentamiento Río San Juan de Santa Lucía. Se trata de cómo fue la aprehensión del sospechoso, Maximiliano Alé (31).

En un primer momento se dijo que este sujeto fue atrapado en la vivienda de uno de sus padres, en el interior del barrio Hualilán 2, en Rawson . Pero altas fuentes policiales revelaron en realidad dónde se llevó a cabo el procedimiento.

Un llamado al 911 de una familia que vive por calle Jorge Newbery -del barrio antes nombrado- dio a conocer que había una persona desconocida durmiendo en el fondo de su vivienda. Cuando el personal policial ingresó a la casa, se topó con este desconocido durmiendo sobre un colchón y tapado.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 10.33.51 Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.

El sospechoso, cuando despertó, ya tenía encima a los efectivos. Estos constataron que presentaba cortes en sus manos y manchas pardorrojizas en sus zapatillas. Tras comunicarse con personal de la Comisaría 5ª, confirmaron que se trataría de Alé, el sospechoso de haberle propinado una gran cantidad de puntazos a su pareja, hecho de violencia de género ocurrido entre los últimos minutos del lunes y los primeros del martes 3 de febrero, en una vivienda del Asentamiento Río San Juan.

Fuentes policiales confirmaron que los dueños de este domicilio no se dieron cuenta del momento que usó este sujeto para ingresar a la casa porque estaban durmiendo, y recién advirtieron la situación cuando despertaron.

A los pocos minutos de su aprehensión, en el lugar se hizo presente personal policial de la UFI CAVIG y le dieron a conocer las razones por las que quedaba detenido. Esta causa está siendo investigada por la fiscal Naida Florencia Pons Belmonte y el fiscal coordinador Roberto Ginsberg.