En su cumpleaños, Orrego visitó la colonia de verano de Santa Lucía

El gobernador de la provincia, Marcelo Orrego , visitó Santa Lucía para acompañar a los protagonistas de las Colonias de Verano 2026. En el marco de la recta final de esta edición, que concluirá el próximo 30 de enero, el mandatario destacó el impacto social de un programa que este año alcanzó a más de 25 mil sanjuaninos.

Entre llamas de 60 metros "Hacemos lo que nos sale del corazón": la voz de la única bombera sanjuanina en Chubut

Acompañado por el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, los ministros de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero y de Educación, Silvia Fuentes, además de funcionarios municipales, el gobernador recorrió los diferentes sectores donde niños, personas con discapacidad y adultos mayores comparten actividades de recreación y aprendizaje.

Como ya es una tradición, el Gobernador aprovechó la oportunidad para celebrar su cumpleaños junto a los asistentes.

image

"Estar aquí hoy, celebrando un año más de vida rodeado de la energía de nuestros chicos y el respeto de nuestros mayores, es el mejor regalo. Estas colonias no son solo un lugar de esparcimiento, son el corazón de San Juan latiendo con igualdad y oportunidades para todos", expresó el gobernador.

Cabe detacar que, más allá de lo recreativo, las colonias se consolidan como un motor económico y social:

• Trabajo Sanjuanino: Este año se contrataron más de 3.000 trabajadores, incluyendo profesores, monitores, guardavidas y personal de cocina.

• Inclusión Laboral: Se destacó la incorporación de 30 personas con discapacidad al equipo de trabajo, duplicando la cifra del año anterior gracias a los excelentes resultados obtenidos en 2025.

• Salud y Nutrición: El programa garantiza desayunos y almuerzos adaptados para personas con celiaquía, diabetes y alergias, además de realizar controles odontológicos y campañas de vacunación.

Por otro lado, el recorrido por Santa Lucía es solo una muestra de lo que sucede de martes a viernes en los 92 predios distribuidos por toda la provincia. En estos espacios, la oferta va desde natación y deportes tradicionales (fútbol, hockey, voley) hasta talleres de ajedrez, artes marciales, danza folclórica y reciclado.

Para las personas mayores, la colonia ha sido un refugio de bienestar con actividades de aquagym, bailoterapia y estimulación cognitiva, demostrando que el programa "Renacer" y el espíritu de integración generacional son pilares fundamentales de la gestión actual.

Con el cierre previsto para este viernes 30 de enero, las Colonias de Verano 2026 se despiden habiendo cumplido el objetivo de ser un espacio de contención, aprendizaje y alegría para toda la familia sanjuanina.