Entre llamas de 60 metros

"Hacemos lo que nos sale del corazón": la voz de la única bombera sanjuanina en Chubut

La subcomisaria Pamela Perea integra la comitiva de especialistas que combate el avance del fuego en el Sur. En un relato estremecedor, describe la lucha contra incendios que corren por debajo de la tierra y el impacto emocional de ver viviendas y animales devorados por el fuego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La subcomisaria Pamela Perea integra la comitiva de especialistas que combate el avance del fuego en Chubut.

La subcomisaria Pamela Perea integra la comitiva de especialistas que combate el avance del fuego en Chubut.

Entre llamas de 60 metros y el dolor de un bosque herido, el testimonio de la única mujer que intregra la misión de ayuda de bomberos sanjuaninos que enfrenta la catástrofe en Chubut describe un panorama desolador. Pamela Perea es parte de la delegación de 10 efectivos enviados por San Juan, y relata la crudeza del incendio que ya afectó 50.000 hectáreas y la fuerza necesaria para resistir jornadas de trabajo extremo en la cordillera.

"Viviendas, animales. Es muy triste ver la situación y vivirlo frente a frente, ¿no? El estar ahí frente a frente con esto entristece muchísimo y hace que nosotros demos lo mejor de nosotros para poder solidarizarnos con las personas de acá, de Chubut. Hacemos lo que más nos sale del corazón", describió la subcomisaria desde el epicentro del incendio.

Ante la emergencia climática y forestal que atraviesa el sur argentino, la provincia de San Juan respondió al pedido de colaboración nacional enviando una comitiva especializada para combatir los incendios en Chubut. Este equipo, coordinado por la Dirección de Protección Civil, está compuesto por diez efectivos de la Dirección D9 Bomberos de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario Provincial. Entre este grupo de hombres capacitados en tareas de alta montaña y fuego forestal, sobresale la figura de la Subcomisaria Pamela Perea, quien se convirtió en el rostro de la solidaridad sanjuanina en la zona del desastre.

image

La misión, que tiene una duración estimada de diez días, se desarrolla en un entorno de hostilidad extrema. Según relató Perea este jueves en diálogo con Radio Colón, la jornada comienza puntualmente a las seis de la mañana, momento en que el equipo se prepara para enfrentar condiciones climáticas que no dan tregua. El trabajo es pesado y técnico, ya que no solo enfrentan llamas visibles, sino un fenómeno particularmente complejo: el fuego que se propaga por debajo de la superficie, alimentado por "colchones de hojas" acumulados en el suelo boscoso. Para contener estos focos, los brigadistas deben utilizar material pesado, motosierras y palas para crear líneas de defensa en una topografía de laderas y cañadones que hace que el viento cambie de dirección de forma impredecible.

"Una cosa es verlo de lejos a través de las noticias y otra cosa verlo en persona. Yo creo que te saca fuerza de todos los lugares que puede tener un ser humano para poder ayudar acá, para solidarizarte, porque ves a las personas, a los niños, inclusive a los mismos brigadistas, el esfuerzo que hacen constantemente para dejar lo mejor y poder colaborar y poner nuestro granito de arena, ayudar a la población de esta zona", destacó Perea.

La magnitud del incendio es difícil de dimensionar sin estar en el terreno. Con focos activos desde hace aproximadamente 45 días, el fuego ha consumido cerca de 50.000 hectáreas, mostrando una ferocidad que los bomberos locales califican de catastrófica. Al ser consultada sobre la violencia del incendio, Perea dio un crudo testimonio sobre la velocidad y el tamaño del fuego: "Acá el incendio lleva aproximadamente 45 días ya. El fuego es frenos en cuestión de segundos, arrasa con todo, con la vegetación y todo lo que se presenta por delante. Las llamas de estos incendios han llegado a tener alcanzar alturas de hasta 60 metros. Es un incendio con mucha actividad y ya ha estado cerca de 50.000 hectáreas aproximadamente".

Más allá de la técnica y el esfuerzo físico, el aspecto más dramático que narra la bombera es el contacto directo con la pérdida total. Al llegar al lugar de los hechos, el reconocimiento de la zona no solo reveló la destrucción de la naturaleza, sino también el drama humano de familias que lo perdieron todo. Para Perea, la diferencia entre ver las noticias y estar en la primera línea de combate es el impacto emocional que genera la visión de los animales y las casas reducidas a cenizas. Ese dolor es el motor que impulsa a los efectivos a continuar, dijo.

El operativo está bajo las directivas de un jefe de incendios que distribuye las cuadrillas según el estudio minuto a minuto del comportamiento de las corrientes de aire. A pesar de la incertidumbre sobre la fecha exacta de regreso, que se estima entre 10 y 12 días, Perea destacó que esta es una experiencia única en su carrera profesional. El orgullo de volcar sus conocimientos en una catástrofe de tal magnitud se mezcla con la nostalgia y el apoyo fundamental de su familia, quienes son el pilar que le permite renovar energías cada mañana antes de internarse nuevamente en el humo.

"La familia siempre es fundamental para cualquier bombero en este tipo de situaciones. Su mensaje, su llamada, su cariño, el poder entender que uno esté lejos de casa. Eso es la pila que nos da para todos los días recorrer esos lugares y volver a salir con mis compañeros. Estoy muy agradecida con mis superiores por esta oportunidad inolvidable de dejar lo mejor de mí aquí", culminó antes de retornar a su invaluable y peligrosa tarea.

