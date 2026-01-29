El Museo Franklin Rawson lanza su primera colonia de arte para adultos

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson presentó la primera edición de VACACIONARTE Adultos, una colonia de arte pensada para personas mayores de 30 años que propone una experiencia de creación, encuentro y experimentación a partir del patrimonio artístico y cultural de San Juan.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, amplía la reconocida colonia de verano que el museo desarrolla desde hace años para niños y niñas, y que lo posiciona como un referente a nivel nacional. En esta oportunidad, la propuesta está orientada al público adulto e incluirá talleres de canto y teatro, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

Los talleres se desarrollarán bajo una metodología activa, participativa y práctica, basada en el “aprender haciendo” y enmarcada dentro del concepto de educación no formal. A través de los lenguajes artísticos, se busca promover la estimulación cognitiva, el bienestar emocional, la inclusión social y la revalorización del patrimonio cultural provincial.

La modalidad será presencial, con dos jornadas continuas por semana, a cargo de destacadas profesionales del ámbito artístico local. En canto, la propuesta se titula “Voces en comunidad” y estará coordinada por Amparo Mercado, mientras que el taller de teatro “¿El teatro se enseña o se aprende?” será dictado por Rosita Yunes.

Las clases se realizarán todos los martes y jueves de febrero, de 17 a 20.30, con inicio el jueves 5 de febrero. Los talleres cuentan con cupo limitado y una inscripción arancelada de $12.000 por persona.

La preinscripción online estará habilitada el jueves 29 de enero, desde las 12, a través del sitio oficial del museo: www.museofranklinrawson.org. Luego, los días 3 y 4 de febrero, de 13 a 19, las personas preinscriptas deberán completar el trámite abonando el costo de inscripción de manera presencial en la recepción del museo.