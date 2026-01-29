Estos son los mariscos y pescados que sólo vas a poder comer en Chile

Recorriendo el puerto de Coquimbo, conocimos a José, un pescador que "nació en un bote" y conoce a la perfección todos los mariscos o frutos del mar que solo vas a encontrar en Chile.

Para arrancar, José nos recomendó "la macha", una almeja hermafrodita conocida así porque "se reproduce sola", explicó el pescador y la calificó como "la mejor almeja del mundo".

Otra opción muy famosa en el país trasandino es "el molusco loco". De una textura un poco más dura se consume en mayonesas, empanadas o también crudo.

WhatsApp Image 2026-01-29 at 19.48.22 (1)

En Chile, otras opciones muy famosas son la reineta, el congrio, la palometa y la corvina. Mirá la nota de José, el pescador que más sabe de mariscos en el puerto de Chile: