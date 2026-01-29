jueves 29 de enero 2026

Tiempo en Chile

Estos son los mariscos y pescados que sólo vas a poder comer en Chile

Una de nuestras últimas paradas antes de regresar a San Juan fue el Puerto de Coquimbo. En esta videonota, te mostramos toda la variedad de mariscos y pescados que vas a poder disfrutar solo del otro lado de la cordillera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Recorriendo el puerto de Coquimbo, conocimos a José, un pescador que "nació en un bote" y conoce a la perfección todos los mariscos o frutos del mar que solo vas a encontrar en Chile.

Para arrancar, José nos recomendó "la macha", una almeja hermafrodita conocida así porque "se reproduce sola", explicó el pescador y la calificó como "la mejor almeja del mundo".

Otra opción muy famosa en el país trasandino es "el molusco loco". De una textura un poco más dura se consume en mayonesas, empanadas o también crudo.

WhatsApp Image 2026-01-29 at 19.48.22 (1)

En Chile, otras opciones muy famosas son la reineta, el congrio, la palometa y la corvina. Mirá la nota de José, el pescador que más sabe de mariscos en el puerto de Chile:

