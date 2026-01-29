Marcelo Orrego cumple años: quiénes fueron los primeros en saludarlo

Este 29 de enero, Marcelo Orrego cumple 51 años. La particular fecha generó una catarata de saludos en las redes, algunos tempraneros al punto que fueron posteados de madrugada. Familiares, funcionarios, amigos y militantes le dejaron emotivos mensajes al gobernador de San Juan en su cumpleaños, la mayoría de ellos recordando momentos con una foto junto al mandatario, destacando sus virtudes y deseando más éxitos hacia adelante.

Sin duda uno de los que posteó primero es el propio hermano del gobernador e intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego. Le dedicó un mensaje en el que destacó que es su gran compañero y se mostró orgulloso de la tarea diaria que emprende en la Gobernación.

También primereó la actual diputada provincial Marcela Montaña, quien fue mucho tiempo secretaria privada del santaluceño y milita desde primera hora junto a él. La legisladora lo saludó con esta frase, entre otras: "Gracias por tu ejemplo, tu liderazgo y tu coherencia, que inspiran y marcan rumbo. Es un honor caminar juntos este proyecto colectivo".

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky le dedicó un cálido mensaje y al final dejó un sugestivo deseo: "¡Vamos por más, querido amigo Marcelo Orrego!". También el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, posteó a primera hora de la mañana sus buenos deseos en este día tan especial.

La concejal orreguista de Albardón, Silvina Tejada, se acordó del líder de Producción y Trabajo con un video en el que puso sus mejores momentos junto a él. Le deseó felicidades y posteó: "No fue de un día para el otro: fue estar, creer y hacer. Gracias por todo lo vivido y por lo que seguimos construyendo para San Juan". Otro edil que se acordó temprano de saludar es el jachallero Felipe Táñez: "Querido Marcelo deseamos que tengas un hermoso día junto a tu Familia y un gran año de gestión por el bien de nuestra provincia", le deseó.

