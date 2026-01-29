jueves 29 de enero 2026

Polémica

La Justicia desoyó el reclamo de Tierra del Fuego por la intervención del puerto de Ushuaia

La Justicia Federal fueguina se negó a tratar en feria judicial el amparo de Tierra del Fuego contra la intervención del puerto de Ushuaia por parte del gobierno de Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Juzgado Federal de Ushuaia rechazó el pedido del gobierno fueguino para avanzar con una medida cautelar urgente contra la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Ejecutivo nacional.

La intervención del Gobierno Nacional se da precisamente en la temporada de cruceros.
Desde el Tribunal se argumentó que “no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial”, y además se requirió que la fiscalía se expida sobre la competencia del juzgado para resolver el conflicto entre la administración provincial y el Gobierno nacional.

También se solicitó a la fiscalía que determine si el gobernador de Tierra del Fuego está habilitado para presentarse en la causa, cuando esa función correspondería a la Fiscalía de Estado de la provincia.

En la misma resolución, el Tribunal pidió al secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, que gestione la matrícula federal correspondiente para poder intervenir en la causa ante la Justicia Federal.

