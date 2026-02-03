martes 3 de febrero 2026

Escenario bélico

Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones en el mar Arábigo

“Un avión de combate F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger al portaaviones y al personal a bordo”, declaró el portavoz del Comando Central, capitán Tim Hawkins

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un avión de combate furtivo estadounidense derribó un dron iraní que se acercó agresivamente a un portaaviones mientras navegaba en el Mar Arábigo el martes, según informó un portavoz militar estadounidense.

“Un avión de combate F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger al portaaviones y al personal a bordo”, declaró el portavoz del Comando Central, capitán Tim Hawkins.

“El USS Abraham Lincoln navegaba por el mar Arábigo a aproximadamente 800 kilómetros de la costa sur de Irán cuando un avión no tripulado iraní Shahed-139 maniobró innecesariamente hacia el buque”, añadió el portavoz.

Según la agencia de noticias Reuters, el avión no tripulado iraní Shahed-139 volaba hacia el portaaviones y fue derribado por un avión de combate estadounidense F-35.

FUENTE: Infobae

