Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones en el mar Arábigo

Un avión de combate furtivo estadounidense derribó un dron iraní que se acercó agresivamente a un portaaviones mientras navegaba en el Mar Arábigo el martes, según informó un portavoz militar estadounidense.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
“Un avión de combate F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger al portaaviones y al personal a bordo”, declaró el portavoz del Comando Central, capitán Tim Hawkins
Un avión de combate furtivo estadounidense derribó un dron iraní que se acercó agresivamente a un portaaviones mientras navegaba en el Mar Arábigo el martes, según informó un portavoz militar estadounidense.
“Un avión de combate F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger al portaaviones y al personal a bordo”, declaró el portavoz del Comando Central, capitán Tim Hawkins.
“El USS Abraham Lincoln navegaba por el mar Arábigo a aproximadamente 800 kilómetros de la costa sur de Irán cuando un avión no tripulado iraní Shahed-139 maniobró innecesariamente hacia el buque”, añadió el portavoz.
Según la agencia de noticias Reuters, el avión no tripulado iraní Shahed-139 volaba hacia el portaaviones y fue derribado por un avión de combate estadounidense F-35.
FUENTE: Infobae