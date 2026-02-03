martes 3 de febrero 2026

Tragedia vial

Trágico accidente de un autobús en el noreste de Brasil: 15 muertos, entre ellos, 3 niños

Transportaba peregrinos que regresaban de Ceará a Alagoas cuando el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la carretera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El lugar del accidente en Brasil donde 15 personas perdieron la vida.

Al menos 15 personas murieron y varias resultaron heridas en la mañana de este martes al volar un autobús en un tramo de la carretera estatal AL-220, en el municipio de Sao José da Tapera, en el estado de Alagoas, en el noreste de Brasil.

Según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno de Alagoas detalló que en el autobús accidentado viajaban unas 60 personas y que las primeras informaciones señalaron que las víctimas mortales eran siete mujeres, cinco hombres y tres niños, mientras que los lesionados fueron trasladados a unidades hospitalarias de la región para recibir atención médica.

De acuerdo con testigos, el autobús transportaba peregrinos que regresaban de Ceará a Alagoas cuando el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la pista, mientras que indicaron que la mayoría de los afectados habían participado en la Romería de Nuestra Señora de las Candelas, en la ciudad de Juazeiro do Norte, en el vecino estado de Ceará.

En tanto Bomberos y personal estatal realizaron las labores de rescate de los afectados, mientras que la Policía Civil inició una investigación para determinar las causas del accidente.

El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, decretó luto oficial de tres días debido a lo ocurrido y acompaña de manera personal el trabajo de los equipos de apoyo.

FUENTE: Noticias Argentinas

