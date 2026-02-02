lunes 2 de febrero 2026

Escándalo

Por qué Roberto Giordano aparece en los archivos Epstein

El nombre del fallecido peluquero argentino, Roberto Giordano, apareció en los archivos Epstein, los documentos que ordenó terminar de desclasificar el Congreso de EEUU, y que desataron un escándalo por pedofilia de consecuencias inimaginables.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La reciente desclasificación de más de tres millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la causa contra Jeffrey Epstein ha sacudido al mundo del espectáculo en el Cono Sur al revelar una conexión directa con el fallecido estilista argentino Roberto Giordano. Según los registros bancarios que integran el expediente, existirían múltiples transferencias de dinero realizadas por el financista estadounidense hacia cuentas de Giordano en Uruguay.

Transferencias y sospechas de trata

Los documentos exponen que, al menos desde el año 2006, Epstein habría girado fondos desde su cuenta en el banco JP Morgan hacia una cuenta de Giordano en una entidad bancaria de Punta del Este. Si bien se detallan movimientos específicos, como giros de 500 dólares, los informes señalan que la relación financiera se habría sostenido durante al menos una década.

La principal hipótesis de los investigadores radica en que este dinero podría estar vinculado con la contratación de modelos menores de edad. Los documentos judiciales en Washington sugieren que Epstein utilizaba sus estadías en Sudamérica y su red de contactos para operar bajo la fachada de eventos de la alta sociedad, tales como los megadesfiles organizados por el peluquero.

Punta del Este: El epicentro del vínculo

La confirmación de la presencia de Epstein en Uruguay surge de un intercambio de correos electrónicos fechados el 29 de diciembre de 2016 entre el magnate y el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak. En dichas comunicaciones, Epstein postergó un encuentro alegando un viaje urgente a Punta del Este, ciudad donde Giordano reinaba con sus desfiles televisados en horario central.

Para la justicia, estos eventos —que convocaban a figuras de la talla de Mirtha Legrand, Valeria Mazza y Pampita— habrían conformado un entorno de prestigio social funcional a los intereses del depredador sexual. Los investigadores consideran que los desfiles de moda cumplían un rol logístico dentro del esquema de relaciones de Epstein en la región.

El fin del imperio de Giordano

Estas revelaciones trascienden tras el fallecimiento de Roberto Giordano en noviembre de 2024, a los 79 años, luego de una intervención quirúrgica en Buenos Aires. El estilista había pasado sus últimos años radicado en Uruguay, alejado de los medios tras haber sido condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado argentino y falta de pago de aportes a más de 500 empleados.

Aunque Giordano ya no puede responder ante la justicia, los documentos desclasificados abren una nueva línea de análisis sobre el alcance de la red de trata de Epstein en Sudamérica y cómo las figuras del "jet set" local pudieron haber facilitado su acceso a círculos de poder y vulnerabilidad.

