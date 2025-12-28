domingo 28 de diciembre 2025

Relaciones internacionales

Trump habló con Putin y luego se reunió con Zelenski en Florida: EE.UU. busca cerrar un acuerdo de paz por Ucrania

El presidente estadounidense aseguró que Moscú y Kiev “hablan en serio” sobre el fin de la guerra. Antes del encuentro en Mar-a-Lago con el mandatario ucraniano, mantuvo una conversación telefónica que calificó de “muy productiva” con Vladimir Putin.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-12-28 182159

En medio de los intentos de Washington por poner fin a la guerra iniciada en 2022, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un nuevo paso diplomático al mantener una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, y luego recibir en Florida al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. El mandatario norteamericano sostuvo que el proceso atraviesa “las etapas finales” y afirmó que ambas partes están comprometidas con la paz.

Trump explicó que no maneja plazos concretos, aunque remarcó su intención de acelerar las negociaciones. El encuentro con Zelenski se llevó a cabo este domingo en la residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, donde se analizó el borrador de un plan de paz de 20 puntos que fue elaborado junto a socios europeos.

image

Antes de la reunión, el líder republicano informó que mantuvo un diálogo “muy constructivo” con Putin. “Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión con el presidente Zelenski de Ucrania”, escribió Trump en su red Truth Social, al tiempo que confirmó que el encuentro con el mandatario ucraniano sería abierto a la prensa.

Consultado sobre si el presidente ruso está realmente comprometido con el proceso, pese a los ataques que continúan en el frente, Trump aseguró que Putin “habla muy en serio” sobre la posibilidad de alcanzar la paz. Desde el Kremlin, en tanto, confirmaron que ambos líderes volverán a comunicarse una vez finalizada la reunión en Florida.

Tras recibir a Zelenski, Trump reiteró que el objetivo central es poner fin al conflicto y adelantó que Ucrania contará con garantías de seguridad “fuertes”, con un rol activo de los países europeos. “Habrá garantías de seguridad y Europa está muy involucrada”, sostuvo.

El presidente estadounidense estuvo acompañado por una numerosa delegación que incluyó al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth; la jefa de Gabinete, Susie Wiles; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; y el enviado especial Steve Witkoff, entre otros altos funcionarios. Zelenski, por su parte, llegó junto a integrantes de su equipo, entre ellos el ministro de Economía ucraniano, Oleksii Sobolev.

La postura de Zelenski y el plan de paz

El mandatario ucraniano calificó el encuentro como “muy importante” para su país. Antes de llegar a Estados Unidos, desarrolló una intensa agenda diplomática que incluyó contactos con líderes europeos y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Desde Florida, Zelenski también informó que mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien puso al tanto de la situación en el frente de batalla y de los ataques rusos. Agradeció además la coordinación constante con los socios europeos.

El plan de paz impulsado por Ucrania junto a Estados Unidos y aliados del continente prevé un acuerdo de no agresión, garantías de seguridad para Kiev y su ingreso a la Unión Europea en el mediano plazo. El texto establece que Rusia y Ucrania se comprometan de manera irreversible a no atacarse, aunque Zelenski advirtió que los bombardeos rusos ponen en duda la verdadera voluntad de Moscú.

El presidente ucraniano reconoció además que existen puntos sensibles que generan tensión en las negociaciones, como el futuro de la región del Donbás y el control de una central nuclear ocupada por Rusia, temas que forman parte de la agenda del diálogo con Trump.

Días atrás, representantes de ambos países ya habían avanzado en Miami en discusiones sobre las garantías de seguridad para Ucrania y la reconstrucción económica del país una vez finalizado el conflicto.

