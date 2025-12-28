Devastador accidente en Brasil dejó once víctimas fatales

Una tragedia vial sacudió al noreste de Brasil y dejó un saldo de al menos once personas fallecidas, entre ellas una mujer embarazada y dos niños de dos y cuatro años, tras un violento choque frontal ocurrido este sábado.

El siniestro tuvo lugar sobre la ruta federal BR-101, a la altura del kilómetro 953,6, en jurisdicción del municipio de Mucurí, en el sur del estado de Bahía. De acuerdo a información oficial, diez personas murieron en el lugar como consecuencia del impacto, mientras que una undécima víctima falleció horas después en un centro de salud debido a la gravedad de las lesiones.

El accidente involucró a una camioneta Chevrolet S10 y a un utilitario Fiat Dobló que, por causas que aún investiga la Policía Federal de Caminos (PRF), colisionaron de frente y se incendiaron de manera inmediata.

Según informaron autoridades y la concesionaria Ecovias Capixaba, el fuego consumió ambos vehículos, lo que complicó las tareas de rescate y obligó a un amplio operativo de bomberos y fuerzas de seguridad. La ruta permaneció completamente cortada durante varias horas mientras se realizaban las tareas de remoción y los peritajes correspondientes.

Las primeras hipótesis indican que uno de los conductores habría intentado realizar un sobrepaso indebido, maniobra que habría desencadenado el choque frontal. La violencia del impacto y el incendio posterior dejaron a las víctimas en un estado que obligará a realizar estudios de ADN para confirmar algunas identidades.

Fuentes del lugar señalaron además, que varias de las personas fallecidas integraban un mismo grupo familiar. En tanto, se informó que una persona logró sobrevivir al accidente y permanece internada en grave estado, con pronóstico reservado.