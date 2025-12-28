Violento vuelco camino a Coquimbo dejó dos personas atrapadas

Un violento vuelco se registró durante la tarde de este sábado en el camino hacia Coquimbo , donde los ocupantes del vehículo debieron ser rescatados por Bomberos y efectivos de la Policía chilena .

De acuerdo a medios locales, el siniestro ocurrió sobre la Ruta 5 , en el sector de Lagunillas , ubicado al sur de la ciudad de Coquimbo, en el tramo que va desde Guanaqueros hacia Coquimbo , con sentido norte .

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron la pérdida de control del rodado. No obstante, se confirmó que dos personas quedaron atrapadas en el interior del vehículo tras el vuelco.

Al lugar acudieron dotaciones de la quinta y sexta compañía del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron liberar a las víctimas, además de servicios de emergencia y ambulancias, que brindaron asistencia médica en el lugar.