domingo 28 de diciembre 2025

Actriz y activista

Murió Brigitte Bardot, ícono del cine francés, a los 91 años

Fue una de las figuras cinematográficas más influyentes del siglo XX. Su salto a la fama internacional se produjo en 1956 con la película "Y Dios creó a la mujer", dirigida por Roger Vadim, que la transformó en un símbolo de la liberación femenina y un icono cultural global.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La legendaria figura francesa Brigitte Bardot falleció este domingo 28 de diciembre de 2025 a los 91 años, confirmó la Fundación Brigitte Bardot en un comunicado oficial.

Bardot, nacida el 28 de septiembre de 1934 en París, fue una de las figuras cinematográficas más influyentes del siglo XX. Su salto a la fama internacional se produjo en 1956 con la película “Y Dios creó a la mujer”, dirigida por Roger Vadim, que la transformó en un símbolo de la liberación femenina y un icono cultural global.

Durante casi dos décadas, protagonizó más de 45 películas y también incursionó en la música, grabando decenas de canciones junto a artistas reconocidos. Un legado más allá del cine

En 1973, Bardot se retiró del mundo del espectáculo para dedicarse plenamente al activismo por los derechos de los animales. Ese mismo año empezó a involucrarse intensamente en causas de bienestar animal y en 1986 fundó la Fondation Brigitte Bardot, dedicada a la protección de especies y campañas contra el maltrato animal en todo el mundo.

Su vida también estuvo marcada por la controversia: en sus últimos años, Bardot recibió críticas por declaraciones públicas que generaron debates sobre su postura política y social.

Tras la confirmación de su muerte, diversas figuras de la cultura y la política rindieron homenaje a Bardot, destacando su impacto en la historia del cine y su lucha por la causa animalista.

