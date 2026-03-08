domingo 8 de marzo 2026

Comunicado

Israel aseguró haber matado a nuevo jefe de oficina militar de líder supremo de Irán

El nombramiento fue hecho días después de que su predecesor muriera en el enfrentamiento desencadenado por los ataques estadounidense-israelíes contra Irán a partir del 28 de febrero, indica el comunicado.

Por Agencia NA
El ejército israelí mató a Abu al-Qassem Babayian, quien fue nombrado recientemente jefe de la oficina militar del líder supremo de Irán, dijo este domingo en un comunicado el Ministerio de Defensa israelí.

El nombramiento fue hecho días después de que su predecesor muriera en el enfrentamiento desencadenado por los ataques estadounidense-israelíes contra Irán a partir del 28 de febrero, indica el comunicado.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, fue informado sobre la muerte de Babayian durante una evaluación de la situación con el jefe del ejército, Eyal Zamir, y otros altos oficiales.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y varias ciudades iraníes más, durante los cuales mataron al líder supremo iraní, Ali Khamenei, junto con varios comandantes militares de alto nivel y civiles. En respuesta, Irán lanzó diversas rondas de ataques con misiles y drones contra bases israelíes y estadounidenses en Medio Oriente.

Este domingo, la Asamblea de Expertos de Irán alcanzó una decisión sobre su nuevo líder supremo, informó la semioficial agencia de noticias Mehr.

