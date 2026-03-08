domingo 8 de marzo 2026

Conflicto bélico

Israel intensifica los ataques en todo el Líbano

En este contexto, la Secretaría de Asuntos Externos del Reino Unido le respondió a Donald Trump tras las críticas de éste por la demorada entrada británica al conflicto.

Por Agencia NA
image

Como viene contando la Agencia Noticias Argentinas desde los inicios, continúan sucediéndose las novedades en el conflicto de Oriente Medio. Israel intensifica los ataques en el Líbano, donde la cantidad de desplazados es cada vez mayor y ya superó el medio millón de personas.

Desplazados

Además, organizaciones humanitarias confirmaron que más de 500.000 personas fueron desplazadas de suelo libanés por la fuerza tras una semana de ataques israelíes al país.

Respuesta del Reino Unido a Trump

La secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, dijo que Reino Unido no "externalizaría" su política exterior, en respuesta a las críticas del presidente estadounidense Trump sobre la gestión del Reino Unido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

