sábado 7 de marzo 2026

Medio Oriente

Fuerza aérea de Israel ataca reservas petroleras y refinerías en Teherán

Benjamín Netanyahu afirmó que Israel continuará con su ofensiva contra Irán “con toda la fuerza”.

Por Agencia NA
image

La fuerza aérea de Israel atacó hoy reservas petroleras y refinerías en Teherán, informó la radiodifusora estatal israelí Kan.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel continuará con su ofensiva contra Irán "con toda la fuerza" y que está cambiando "el rostro de Oriente Medio".

"Hemos convertido a Israel en una potencia regional", dijo durante una comparecencia emitida al término del sabbat, en la que garantizó que a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada.

En una declaración televisada difundida tras el final del sabbat, el mandatario sostuvo que la campaña militar está "cambiando el rostro de Oriente Medio". Según explicó, las fuerzas israelíes avanzan en distintos frentes con el objetivo de debilitar al gobierno iraní.

Netanyahu también señaló que Israel cuenta con "un plan organizado con muchas sorpresas" para la próxima etapa del conflicto y remarcó que las operaciones no se detendrán. "La guerra contra Irán continuará sin pausas y sin compromisos", afirmó. Además, advirtió que integrantes de la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica están "en la mira" de las fuerzas israelíes.

Durante su mensaje, el primer ministro envió también una señal a la población iraní. "El momento de la verdad se acerca. No estamos intentando dividir Irán, estamos tratando de liberarlo", sostuvo.

Por último, Netanyahu agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su "liderazgo histórico" y afirmó Isrque la relación entre ambos países se mantiene "más fuerte que nunca".

Israel detectó nuevos lanzamientos de misiles desde Irán. Según comunicaron las autoridades militares, la alerta se emitió en distintos puntos de Israel y los sistemas antimisiles comenzaron a operar de inmediato para neutralizar el ataque.

Teherán es blanco de una nueva ola de fuertes ataques la noche de hoy sábado, informa un corresponsal de Xinhua. La agencia semioficial de noticias Fars informó que aviones de caza de Estados Unidos e Israel atacaron un depósito de petróleo en el sur de Teherán.__IP__

La embajada de Estados Unidos en la capital iraquí Bagdad fue atacada con cohetes y se escucharon explosiones, dijo a Xinhua una fuente del Ministerio del Interior.

El presidente de Estados Unidos endureció su postura frente a Teherán en medio de la escalada militar en Medio Oriente. Afirmó que no habrá acuerdos con el régimen iraní si antes no acepta una capitulación total.

