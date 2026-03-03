Argentinos en Israel: 200 turistas varados y 100.000 residentes bajo alertas por misiles

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó este martes que hay “unos 200 turistas argentinos varados” en ese país, por el cierre de cielos que impide salir en avión ante riesgos de ataques con misiles por parte de Irán.

Wahnish puntualizó que entre el sábado, cuando se inició el conflicto, y hasta hoy “ya tiraron sobre Israel unos 650 misiles”, lo que hace que la población deba estar permanentemente “atenta a las alarmas” para dirigirse al refugio antibombas más cercano.

El diplomático argentino describió que permanece la mayor parte del tiempo en el refugio de su residencia. “Estamos acá abajo con mi familia y hasta dormimos acá porque las sirenas de alarma suenan muy seguido”, explicó.

“Hay unos 100.000 argentinos aproximadamente (viviendo en Israel), y también tenemos unos 200 turistas argentinos que quedaron varados acá”, ante el cierre de los aeropuertos que impide salir de ese país, dijo en declaraciones radiales.

Para la embajada argentina en Israel la “prioridad es acompañar y dar seguridad a todos los argentinos en lo máximo que se pueda, dentro de una realidad de guerra como esta”, recalcó Wahnish.

Señaló que la recomendación del Gobierno israelí es la de permanecer siempre cerca de algún refugio, aunque muchas personas que buscan irse “están haciendo una travesía terrestre de cuatro horas hacia el sur” para pasar a Egipto y poder tomar un avión hacia otro destino.

“No es oficialmente recomendable porque ese viaje terrestre tiene un riesgo alto” por la posibilidad de bombardeos y agregó que “es traumático". “Si suena a alarma y vos estás en la vía pública tenés que frenar tu auto y correr a un refugio”, dijo.

Explicó: “Cada misil mide entre 14 y 19 metros de largo y tiene entre 600 y 1.100 kilogramos de explosivos” y a modo de comparación, indicó que “en le atentado a la AMIA” de 1992 en Buenos Aires “se utilizaron 275 kilos de explosivos”. Estos “tienen cuatro veces más explosivos”.

El embajador evitó además anticipar si habrá alguna modificación o cancelación en el viaje a Israel que tiene previsto en presidente Javier Milei para el próximo 20 de abril.

“Quiero creer que para esa fecha ya vamos a estar en otra situación, con otra estabilidad, me parece que esto no da para mucho más”, opinó.

FUENTE: Agencia NA