martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Energía

China desafía el cerco energético de Estados Unidos con una masiva donación de sistemas solares a Cuba

El despliegue de 5,000 sistemas fotovoltaicos busca garantizar la "supervivencia energética" en centros vitales y comunidades aisladas, contrarrestando las sanciones de Washington contra el suministro de combustible.

Por Guido Berrini
image

En un contexto de extrema tensión energética y política, la República Popular China ha entregado una donación de 5,000 sistemas fotovoltaicos de 2 kilovatios (kW) a Cuba, una medida que representa un desafío directo al impacto de las sanciones y el "cerco petrolero" impuesto por los Estados Unidos. Esta iniciativa se implementa mientras Washington endurece su postura, incluyendo órdenes ejecutivas que facultan la imposición de aranceles a países que suministren petróleo a la isla, con el fin de asfixiar su logística energética.

Lee además
El radiotelescopio chino, con un importante desarrollo en Calingasta, quedó suspendido por Nación,
Larga lucha

UNSJ: nuevo envión para rescatar al radiotelescopio chino que Milei rechaza
un cable chino y las presiones de eeuu, detras del fin abrupto de la transicion chilena
Tensión

Un cable chino y las presiones de EEUU, detrás del fin abrupto de la transición chilena

Infraestructura para la "supervivencia energética"

El programa, ejecutado por la Unión Eléctrica (UNE), no busca la autosuficiencia total de los centros, sino garantizar lo que los expertos denominan "supervivencia energética". De la cifra total de equipos, 2,671 unidades se destinan a centros vitales municipales para asegurar que servicios esenciales como policlínicos, hogares maternos, bancos, funerarias y emisoras de radio mantengan su operatividad de forma autónoma, independientemente de las contingencias en la red nacional o los apagones masivos.

Al tratarse de sistemas aislados que no dependen del sistema electro energético nacional, estas instituciones podrán mantener funciones críticas como la refrigeración de vacunas y la atención médica de urgencia.

Impacto social en zonas de difícil acceso

Paralelamente, el apoyo chino contempla la instalación de 2,329 sistemas en hogares de comunidades intrincadas. Esto beneficia a familias que nunca han contado con servicio eléctrico o que dependen de grupos electrógenos que hoy no funcionan por la escasez de combustible. Según las autoridades del proyecto, esta tecnología no solo mejora la calidad de vida al permitir el uso de electrodomésticos básicos, sino que también funciona como un mecanismo para frenar la migración interna desde las zonas rurales hacia las ciudades.

Un frente común ante las sanciones

La respuesta de Cuba al asedio de Washington no solo se apoya en la solidaridad internacional, sino también en reformas internas. El gobierno cubano ha implementado la Resolución 41/2026, que exonera de impuestos a quienes inviertan en fuentes renovables, incentivando un cambio en la matriz energética que actualmente depende en un 80% de combustibles fósiles.

Además de China, otros actores internacionales se han sumado a este esfuerzo:

  • Canadá: Proyecto de 502 sistemas fotovoltaicos en la provincia de Holguín.
  • Austria: Donaciones destinadas a la operatividad de quirófanos en hospitales pediátricos.
  • Brasil: Campañas de movimientos sociales (como el MST) para dotar de paneles solares a escuelas cubanas.
Temas
Seguí leyendo

El hijo de Ali Khamenei sería el nuevo líder supremo de Irán

Más guerras: cientos de muertos y heridos por un bombardeo de Pakistan a Afganistan

Trump se enojó con Sánchez, y cortó todo el comercio con España

De los autos blindados al ataúd dorado: así fue el imponente funeral del líder narco "El Mencho" en México

Argentinos en Israel: 200 turistas varados y 100.000 residentes bajo alertas por misiles

"La república islámica de Irán es el Estado más terrorista y malvado del mundo", aseguró el embajador argentino en Israel

Trump advirtió que "la gran oleada" de ataques en Irán todavía no sucedió

Estados Unidos desplegará más tropas y aviones en Medio Oriente

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto gentileza AFP/Ulises Ruiz
Fotos

De los autos blindados al ataúd dorado: así fue el imponente funeral del líder narco "El Mencho" en México

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Causas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé
Terrible

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Toronto, el Ceo de Vicuña fue contundente: no a una ley de proveedores mineros
Canadá

En Toronto, el Ceo de Vicuña fue contundente: "no" a una ley de proveedores mineros

Branka Motors: discurso calcado y un mismo outfit, la curiosa presentación de los tres acusados por la mega estafa
¿Coacheados?

Branka Motors: discurso calcado y un mismo outfit, la curiosa presentación de los tres acusados por la mega estafa

¿Quién se quedará con la franquicia local de Pichetto, una silla que puede pagar buenos dividendos?
Análisis

¿Quién se quedará con la franquicia local de Pichetto, una silla que puede pagar buenos dividendos?

Caucete: fue a reclamarle por el pago de la cuota alimentaria a su ex y lo atacó con un tenedor
Violencia

Caucete: fue a reclamarle por el pago de la cuota alimentaria a su ex y lo atacó con un tenedor