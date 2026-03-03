Un cable chino y las presiones de EEUU, detrás del fin abrupto de la transición chilena

En un hecho calificado como inédito en la historia democrática de Chile , el proceso de traspaso de mando entre el gobierno saliente de Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast se ha roto abruptamente a solo ocho días de la ceremonia de asunción. El conflicto, que dinamitó la relación entre ambos líderes tras una reunión fallida de apenas veinte minutos en el Palacio de La Moneda, tiene su origen en una disputa geopolítica de alto nivel que involucra un proyecto de infraestructura digital con China y fuertes presiones de Estados Unidos .

El detonante de la crisis es la instalación de un cable submarino de fibra óptica por parte de la empresa China Mobile International (CMI). Este proyecto, que contempla una conexión de casi 20.000 kilómetros entre la ciudad chilena de Concón y Hong Kong, busca diversificar la cobertura digital del país, que actualmente depende casi en su totalidad de conexiones que atraviesan territorio estadounidense.

Sin embargo, esta iniciativa despertó un fuerte recelo en Washington, cuya administración considera que la infraestructura representa una amenaza para la seguridad regional. En una medida sin precedentes, el gobierno de Donald Trump revocó las visas de tres altos funcionarios chilenos, incluyendo al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, bajo la acusación de "socavar la seguridad regional".

Acusaciones cruzadas y falta de confianza

La ruptura formal ocurrió cuando José Antonio Kast acusó a la gestión de Boric de ocultar información clave sobre estas presiones internacionales y la situación administrativa del proyecto. Según el líder republicano, el gobierno no fue transparente respecto a los alcances de la controversia ni sobre la postura real de Estados Unidos. "Le ponemos término al proceso de traspaso... porque no confiamos en la información que se nos entrega", sentenció el presidente electo.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric desmintió tajantemente las acusaciones, calificándolas de "falsas". Boric sostiene que el pasado 18 de febrero advirtió personalmente a Kast sobre las amenazas de Washington durante una llamada telefónica de 16 minutos. El mandatario saliente incluso reveló que intentó comunicarse "insistentemente" con Kast el día 20 de febrero desde Rapa Nui, tras conocerse las sanciones, pero no obtuvo respuesta por "falta de voluntad de la contraparte". Kast, en respuesta, justificó su silencio afirmando que no suele contestar números desconocidos.

Consecuencias de la ruptura

La suspensión del diálogo ha tenido efectos inmediatos:

Cancelación de reuniones bilaterales: Se clausuraron los encuentros previstos entre los futuros ministros y los titulares actuales de carteras críticas como Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y Transporte.

Se clausuraron los encuentros previstos entre los futuros ministros y los titulares actuales de carteras críticas como Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y Transporte. Creación de una "fuerza de tarea" de Kast: El presidente electo anunció un equipo administrativo, liderado por Claudio Alvarado, para auditar y recopilar información de ministerios y organismos como la Contraloría, buscando contrastar los datos entregados por el gobierno saliente.

El presidente electo anunció un equipo administrativo, liderado por Claudio Alvarado, para auditar y recopilar información de ministerios y organismos como la Contraloría, buscando contrastar los datos entregados por el gobierno saliente. Incertidumbre administrativa: La entrega del poder se ve envuelta en dudas sobre la transparencia fiscal y los nombramientos de última hora que Kast también ha denunciado.

A pesar de la tensión, el oficialismo insiste en que el proyecto con China sigue en etapa de evaluación técnica y que un decreto de concesión firmado previamente fue anulado por errores técnicos antes de ser visado por la Contraloría. Mediante sus redes sociales, el presidente Boric lamentó que se empañe la tradición republicana del país y reiteró su disposición a continuar el traspaso por el bienestar de Chile, afirmando que su "mano está tendida" para superar este episodio.

Con el reloj avanzando hacia el 11 de marzo, el país observa con preocupación un traspaso de mando marcado por la hostilidad y la sombra de la rivalidad entre las dos potencias económicas más grandes del mundo