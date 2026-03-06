Ahora, Israel atacó los centros de mando de Hizbulá en Beirut

Continúa el conflicto en Medio Oriente. Israel atacó los centros de mando de Beirut, en Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo ataques contra infraestructura de Hizbulá en Beirut, concentrados en centros de mando y 10 edificios de varios pisos, informaron este viernes las mismas FDI. Los ataques impactaron un centro de mando del consejo ejecutivo y un almacén de drones en el suburbio de Dahieh, utilizados para atacar a Israel, según un comunicado.

La comunicación agregó que "las fuerzas israelíes tomaron medidas de precaución antes de los ataques, incluyendo advertencias, armas de precisión y vigilancia aérea".

Dahieh, un bastión de Hizbulá en el sur de Beirut, fue alcanzado por 26 oleadas de ataques aéreos israelíes desde la escalada del conflicto actual.

Los ataques aéreos israelíes golpearon zonas de todo el Líbano durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, con los suburbios del sur de Beirut, el sur del Líbano y el valle de la Becá, como los más afectados en medio de una creciente tensión militar.

Según la Agencia Nacional de Noticias, propiedad del estado libanés, los ataques se produjeron después de que el Ejército israelí emitió advertencias de evacuación a los residentes de varios barrios de los suburbios del sur, lo que provocó un pánico generalizado.

Un gran número de personas huyó de sus hogares, generando graves congestiones de tráfico en las rutass que salen de los suburbios y testigos informaron que las carreteras circundantes estaban congestionadas, sobre todo porque algunas familias comenzaron a evacuar después de que los ataques aéreos habían comenzado.

Medios locales informaron que el bombardeo provocó potentes explosiones que sacudieron Beirut y las zonas circundantes, mientras aviones de guerra israelíes continuaban con intensos vuelos sobre la capital y la Cordillera del Líbano.

También se informó que algunas familias abandonan el campo de refugiados palestinos de Sabra en Beirut en medio de la creciente tensión tras las advertencias israelíes.

Al mismo tiempo, varios hospitales y centros de salud en los suburbios del sur implementaron medidas de emergencia, evacuaron ciertas salas y transfirieron pacientes a lugares más seguros ante el temor de que los ataques aéreos pudieran extenderse.

En paralelo, Hizbulá declaró en un comunicado que había emitido una advertencia en hebreo a los residentes de los asentamientos del norte de Israel ubicados a menos de cinco kilómetros de la frontera, instándolos a desplazarse más al sur.

El lunes, Hizbulá disparó misiles y drones hacia Israel y afirmó que los ataques eran en represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, durante un ataque conjunto estadounidense-israelí, y por los repetidos ataques israelíes contra el Líbano.

Israel respondió con ataques aéreos masivos contra objetivos de Hizbulá y desplegó fuerzas terrestres en el sur del Líbano, lo que marcó una fuerte escalada del conflicto.

