sábado 7 de marzo 2026

Concurso

Ocho pueblos argentinos pelearán por ser los mejores del mundo

Representan a nuestro país en el concurso Best Tourism Villages, de la ONU.

Por Agencia NA
image

La Argentina vuelve a participar en una de las competencias turísticas más prestigiosas del mundo. La Secretaría de Turismo y Ambiente anunció el lanzamiento de una nueva edición del programa Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo, en el que ocho pueblos del país serán seleccionados para representar al país en 2026.

La iniciativa busca reconocer a pequeñas localidades rurales que se destacan por preservar su identidad cultural, sus paisajes naturales y su estilo de vida comunitario, al mismo tiempo que desarrollan propuestas turísticas sostenibles. Los destinos elegidos competirán con pueblos de todo el mundo que comparten características similares.

El desafío para Argentina es importante. En la edición anterior del certamen, dos pueblos del país lograron entrar en la lista global de los mejores destinos rurales del planeta: Maimará, en la provincia de Jujuy, y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, lo que posicionó a ambos lugares en el mapa turístico internacional.

Qué es el programa Best Tourism Villages de la ONU

El programa Best Tourism Villages fue creado por ONU Turismo con el objetivo de identificar y promover pueblos que utilizan el turismo como una herramienta de desarrollo local y preservación cultural. La iniciativa distingue a comunidades que logran combinar tradición, identidad y crecimiento económico de manera sostenible.

La distinción apunta a reconocer destinos donde el turismo actúe como motor de transformación positiva, generando empleo, fortaleciendo las economías regionales y manteniendo vivas las tradiciones culturales y productivas de cada comunidad.

Además, el programa también evalúa el compromiso de los pueblos con la sostenibilidad ambiental, social y económica, buscando modelos turísticos que respeten el entorno natural y la identidad local.

Los requisitos para participar del concurso internacional

Para poder formar parte de la convocatoria internacional, ONU Turismo establece tres condiciones principales que deben cumplir las localidades postuladas:

  • Tener baja densidad demográfica y un máximo de 15.000 habitantes.
  • Estar ubicadas en entornos donde se mantengan actividades tradicionales, como agricultura, ganadería, pesca o silvicultura.
  • Conservar y promover los valores culturales, el patrimonio natural y el estilo de vida de la comunidad.

Además de estos requisitos, el proceso de evaluación analiza la calidad de la oferta turística, la participación de la comunidad en el desarrollo del destino y el impacto del turismo en la economía local.

Cómo se elegirán los pueblos que representarán a la Argentina

La selección de los ocho pueblos que representarán al país estará a cargo de un comité de profesionales de la Secretaría de Turismo y Ambiente, que evaluará las postulaciones presentadas por los municipios interesados.

Cada provincia puede enviar más de una precandidatura, pero todas deben contar con el aval del área de Turismo provincial correspondiente. Una vez elegidos los representantes argentinos, sus carpetas serán enviadas a ONU Turismo para la evaluación internacional.

El plazo para presentar las postulaciones a nivel nacional vence el próximo 30 de abril, tras lo cual comenzará el proceso final de análisis por parte del organismo internacional.

Las localidades que no resulten ganadoras también pueden recibir apoyo. Aquellas que demuestren potencial para mejorar su propuesta turística podrán ser incorporadas al programa “Upgrade”, que brinda asistencia técnica para fortalecer sus estándares de sostenibilidad y desarrollo.

En un contexto donde el turismo rural gana cada vez más protagonismo en el mundo, la iniciativa vuelve a poner el foco en los pequeños pueblos argentinos, muchos de ellos verdaderas joyas escondidas que combinan naturaleza, historia y tradiciones vivas. Si alguno de ellos logra repetir el éxito de Maimará o Colonia Carlos Pellegrini, Argentina volverá a sumar un nuevo destino destacado en el mapa turístico global.

