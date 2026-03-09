lunes 9 de marzo 2026

Guerra

Israel inició una nueva ola de ataques contra Beirut

Se trata de ataques aéreos contra la ciudad de Dahie, en los suburbios de la capital del Líbano.

Por Agencia NA
image

Israel lanzó este lunes una nueva ola de ataques aéreos en la zona de Dahie, ciudad ubicada en los suburbios del sur de la capital libanesa de Beirut.

El Ejército afirmó en un comunicado que su objetivo son las infraestructuras de Hizbulá y el ataque fue unas horas después de emitir un aviso a la población este lunes.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están ahora atacando la infraestructura de Hizbulá en la zona de Dahie en Beirut”, informó el Ejército mediante un comunicado en el cual no brindó más detalles.

En tanto, se supo que, horas antes, el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, habpia informado que Ejército iba a realizar el citado bombardeo en lugares de Dahie pertenecientes a Al Qard Al Hasan, entidad financiera ligada a Hizbulá que ofrece préstamos sin interés y funciona como sistema bancario paralelo.

Dejá tu comentario

