Denunció que Trump la violó cuando era niña, y la golpeó cuando intentó defenderse

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desclasificado una serie de archivos del caso Jeffrey Epstein que incluyen testimonios detallados de una mujer que acusa al expresidente Donald Trump de violación y agresión física cuando ella era menor de edad. Según los documentos, que consisten en tres entrevistas realizadas por el FBI entre agosto y octubre de 2019, los hechos habrían ocurrido hace aproximadamente 35 años.

La denunciante, cuya identidad permanece bajo reserva, afirma que tenía entre 13 y 15 años cuando Jeffrey Epstein la llevó a un edificio para presentarle a Trump. De acuerdo con su relato, tras pedir que otras personas abandonaran la sala, el magnate la habría forzado a una práctica sexual tras decirle: "Deja que te enseñe cómo deben ser las niñas pequeñas" .

El testimonio describe un episodio de violencia física: la mujer asegura que, al intentar resistirse —llegando incluso a morder a Trump—, el empresario reaccionó propinándole un puñetazo en la cara y tirándole del pelo antes de exigir que se la llevaran. Además, la víctima denunció haber recibido llamadas amenazantes que vincula tanto a Epstein como al propio Trump.

Contexto de los archivos y el caso Epstein

Estos documentos forman parte de una revisión del Departamento de Justicia sobre el entorno de Jeffrey Epstein, en cuyos archivos el nombre de Donald Trump aparece mencionado hasta en 86 ocasiones. Las notas del FBI también aluden a la presencia de Trump y del expresidente Bill Clinton en eventos organizados por Epstein descritos como "grandes orgías" con modelos de Victoria's Secret.

Asimismo, la desclasificación ha sacado a la luz intercambios entre otros empresarios de alto perfil. En un correo de 2012, Elon Musk consultó a Epstein sobre cuándo sería la "fiesta más salvaje" en su isla privada, aunque Musk aclaró posteriormente que viajaría solo con su entonces esposa, Talulah Riley.

Investigación sobre la retención de documentos

La publicación de estos archivos se produce bajo la presión de representantes demócratas, quienes investigan si el Departamento de Justicia retuvo deliberadamente información sensible sobre Trump. Por su parte, el Departamento de Justicia justificó la demora alegando que estos archivos estaban "codificados como duplicados de forma incorrecta", lo que impidió su difusión inicial.

Hasta el momento, Donald Trump ha rechazado haber cometido delito alguno en relación con su vínculo con Epstein. Mientras tanto, la documentación completa y sin redacciones será puesta a disposición del Congreso para su revisión en la Sala de Lectura correspondiente.