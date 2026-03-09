Guerra en Oriente Medio: acusan a Israel de utilizar fósforo blanco

El grupo de derechos humanos Human Rights Watch informó este lunes que el ejército de Israel atacó una aldea del sur de Líbano “de forma ilegal” con proyectiles que contenían fósforo blanco, según medios internacionales.

Human Rights Watch aseguró que determinó, mediante la geolocalización y verificación de siete imágenes, que Israel disparó fósforo blanco con artillería contra zonas residenciales en la aldea libanesa de Yohmor, en el sur del país, indican distintos medios que se hicieron eco de esa información. Esto ocurrió horas después de que el ejército israelí advirtiera a los residentes de la aldea y de decenas de otras localidades del sur de Líbano que evacuaran.

El observatorio de Derechos Humanos señaló que no pudo determinar de manera independiente si aún había residentes en la zona o si alguien resultó herido. El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la agencia de noticias Associated Press, según las fuentes que consultó la Agencia Noticias Argentinas.

Franja de Gaza

En el pasado, el grupo sostuvo que Israel había informado se utiliza fósforo blanco (una sustancia incendiaria) como cortina de humo y no para atacar a civiles.

Defensores de los derechos humanos afirman que el uso de fósforo blanco es ilegal según el derecho internacional cuando la sustancia química, al rojo vivo, se dispara contra zonas pobladas.

Efectos del fósforo blanco

El fósforo blanco puede incendiar edificios y quemar la carne humana hasta el hueso y los sobrevivientes corren riesgo de infecciones y de insuficiencia orgánica o respiratoria, incluso si las quemaduras son pequeñas.

“El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí sobre zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá consecuencias nefastas para los civiles”, afirmó Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano en Human Rights Watch.

Antecedentes

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional afirmaron que la munición se utilizó en numerosas ocasiones en el sur de Líbano durante la última guerra de Israel con Hezbollah, hace más de un año, cuando aún había civiles presentes.

También en el pasado, el Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional informó que reunió “indicios contundentes que documentan el uso de proyectiles de artillería de fósforo blanco por el ejército israelí en zonas civiles densamente pobladas de Gaza”.

“Muchos de estos ataques podrían considerarse ataques indiscriminados ilegítimos”, agrega la denuncia publicada en el sitio oficial de Amnistía Internacional.

Vídeos y fotos verificados por el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional indican que Israel usó esas municiones, indica el informe.

En varias de estas fotos verificadas se ven proyectiles de artillería M825 y M825A1 que también muestran la etiqueta D528, el Código de identificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DODIC) para proyectiles con fósforo blanco, sigue la denuncia.

El alcance de los obuses M109 es de unos 18-22 kilómetros, agrega, para calcular que “desde Sderot, esto supone la mitad norte de la Franja de Gaza”.

Otras pruebas videográficas disponibles mostraron también la explosión en el aire de proyectiles de artillería que liberan partículas de denso humo blanco, lo que concuerda con el uso de proyectiles M825 y M825A1.

Las denuncias de Irán y la Media Luna Roja

También condenó enérgicamente los ataques estadounidense-israelíes contra depósitos de combustible iraníes, a los que calificó de "crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad".

El vocero expresó la condena en la red social X después de que Estados Unidos e Israel bombardearan instalaciones de petróleo en Teherán y la vecina provincia de Alborz el sábado por la noche, lo que provocó que se incendiaran.

“Guerra química”

"La guerra criminal estadounidense-israelí contra la nación iraní ha entrado en una nueva etapa peligrosa con ataques deliberados contra la infraestructura energética de Irán. Estos ataques contra instalaciones de almacenamiento de combustible equivalen nada menos que una guerra química intencional contra ciudadanos iraníes", afirmó Baghaei.

Y prosiguió: "Al atacar depósitos de combustible, los agresores están liberando materiales peligrosos y sustancias tóxicas al aire, lo que envenena a civiles, devasta el medio ambiente y pone en riesgo vidas a una escala masiva". "Las consecuencias de esta catástrofe ambiental y humanitaria no estarán limitadas a las fronteras de Irán", advirtió Baghaei, quien agregó que los ataques constituyen "crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, todo a la vez".

Media Luna Roja

La Sociedad de la Media Luna Roja advirtió que los complejos tóxicos de los depósitos de petróleo en llamas podrían causar una lluvia ácida peligrosa si se registra lluvia, informó la agencia semioficial de noticias Mehr.

La agencia semioficial de noticias Tasnim informó que seis personas murieron y 21 más resultaron heridas en el ataque estadounidense-israelí contra una de las instalaciones de almacenamiento de petróleo en la provincia de Alborz. Israel atacó un depósito de petróleo en el oeste de Teherán durante la guerra de 12 días con Irán en junio del año pasado.

