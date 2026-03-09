lunes 9 de marzo 2026

América Latina

Elecciones en Colombia: Triunfó la izquierda y aumentó su fuerza parlamentaria

El Pacto Histórico proyecta 25 bancas en la Cámara Alta, mientras el uribismo se mantiene como la principal oposición, pese a que Álvaro Uribe quedó fuera del Congreso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La jornada electoral de este domingo 8 de marzo marcó un hito en la política colombiana, funcionando como un termómetro decisivo de cara a las elecciones presidenciales de mayo. El partido Pacto Histórico, del presidente Gustavo Petro, emergió como la fuerza dominante en el Congreso, logrando el 22,8% de los votos para el Senado. Esta victoria le permitiría a la coalición oficialista aumentar su representación de 20 a 25 bancas, consolidándose como el espacio más votado por encima del Centro Democrático.A pesar del avance del oficialismo, los resultados dibujan un Congreso dividido que exigirá al Gobierno la formación de alianzas estratégicas para obtener mayorías. Detrás de las fuerzas principales se ubicaron el Partido Liberal (2,2 millones de votos) y el Partido Conservador (1,8 millones), seguidos por otras agrupaciones como Alianza por Colombia y la Coalición Cambio Radical. Por su parte, el Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, se mantuvo como el movimiento opositor más fuerte, aunque el propio Uribe quedó fuera del Senado al ocupar el puesto 25 en una lista que solo alcanzó 17 escaños.Definiciones en las consultas presidencialesParalelamente a las legislativas, los ciudadanos eligieron a los candidatos de tres grandes coaliciones:

  • Derecha: La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, ganó con una mayoría abrumadora "La gran consulta por Colombia", obteniendo más del 55% de los sufragios y superando a Juan Daniel Oviedo.
  • Centro: La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, se impuso con facilidad en la "Consulta de las soluciones", superando a Leonardo Huerta en una contienda donde no tuvo rivales de peso tras la negativa de Sergio Fajardo a participar en esta instancia.
  • Izquierda: El exembajador Roy Barreras fue elegido candidato del "Frente por la Vida", venciendo al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Hacia la primera vueltaCon estos resultados, el panorama para el 31 de mayo queda configurado con los ganadores de las consultas y candidatos que se presentarán directamente, como Sergio Fajardo, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Las encuestas ya proyectan un posible balotaje para el 21 de junio si ningún aspirante logra la mayoría absoluta en mayo.Aunque el Registrador Nacional, Hernán Penagos, destacó que la jornada transcurrió de manera pacífica y tranquila en la mayor parte del país, el proceso se vio opacado por dos ataques guerrilleros en el sur de Colombia contra centros de votación durante el conteo, los cuales, afortunadamente, no dejaron víctimas. Estos resultados no solo reordenan el legislativo para el periodo 2026-2030, sino que determinan el margen de maniobra que tendrá el presidente Petro en los últimos meses de su mandato.

