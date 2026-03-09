Elecciones en Colombia: Triunfó la izquierda y aumentó su fuerza parlamentaria

La jornada electoral de este domingo 8 de marzo marcó un hito en la política colombiana, funcionando como un termómetro decisivo de cara a las elecciones presidenciales de mayo. El partido Pacto Histórico, del presidente Gustavo Petro, emergió como la fuerza dominante en el Congreso, logrando el 22,8% de los votos para el Senado. Esta victoria le permitiría a la coalición oficialista aumentar su representación de 20 a 25 bancas, consolidándose como el espacio más votado por encima del Centro Democrático.A pesar del avance del oficialismo, los resultados dibujan un Congreso dividido que exigirá al Gobierno la formación de alianzas estratégicas para obtener mayorías. Detrás de las fuerzas principales se ubicaron el Partido Liberal (2,2 millones de votos) y el Partido Conservador (1,8 millones), seguidos por otras agrupaciones como Alianza por Colombia y la Coalición Cambio Radical. Por su parte, el Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, se mantuvo como el movimiento opositor más fuerte, aunque el propio Uribe quedó fuera del Senado al ocupar el puesto 25 en una lista que solo alcanzó 17 escaños.Definiciones en las consultas presidencialesParalelamente a las legislativas, los ciudadanos eligieron a los candidatos de tres grandes coaliciones: