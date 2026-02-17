martes 17 de febrero 2026

Tensión

Colombia retoma negociaciones de paz con un importante cártel de drogas

La negociación incluye el desarme de los integrantes del cartel, a cambio de beneficios legales.

Por Agencia NA
image

El gobierno de Colombia anunció este martes que reanudará las negociaciones de paz con el Clan del Golfo, suspendidas por parte del cártel hace dos semanas en protesta por acuerdos del presidente Gustavo Petro con Donald Trump.

El mandatario pactó en una visita a la Casa Blanca el 3 de febrero realizar labores conjuntas para ubicar a alias Chiquito Malo, el máximo comandante de ese grupo narcotraficante.

El acuerdo llevó al Clan del Golfo a interrumpir los diálogos con el gobierno que se desarrollaban desde septiembre en Qatar.

La oficina de paz del gobierno informó que los negociadores se reunieron en Bogotá el 9 de febrero y dieron por “superada” la suspensión de las conversaciones, reportó el sitio RFI y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El proceso de paz “continúa avanzando”, dijo la oficina en un comunicado.

Petro entregó a Trump una lista de los principales narcos de Colombia con el propósito de recibir apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para detenerlos.

Entre ellos estaban Chiquito Malo e Iván Mordisco, el líder de la mayor disidencia de las FARC, el grupo armado que firmó la paz con el gobierno en 2016, y Pablito, uno de los hombres fuertes de la guerrilla ELN en la frontera con Venezuela.

Los dirigentes del Clan del Golfo consideraron que esos acuerdos representaban un “atentado” contra su “buena fe” y se levantaron de la mesa de negociaciones de Doha.

“El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios”, afirmó el cartel en ese momento.

El gobierno colombiano y el Clan del Golfo negocian con miras a un desarme a cambio de beneficios legales. Hasta el momento han llegado a algunos acuerdos como desescalar el conflicto en poblaciones azotadas por la violencia en el noroeste del país.

Después de meses de enfrentamientos en redes sociales, Petro y Trump estrecharon esfuerzos para combatir al narcotráfico en Colombia, el país más productor de cocaína del mundo.

