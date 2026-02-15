domingo 15 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Carnaval de Río de Janeiro: una carroza perdió el control y aplastó a tres personas

Ocurrió al final del desfile de la Serie de Oro, cuando el carro perteneciente a la União de Maricá se acercó de manera brusca a las vallas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
carnaval

Una carroza perdió el control y aplastó a tres personas del público durante el carnaval en Río de Janeiro. Ocurrió este domingo en el Sambódromo Marques de Sapucaí durante un desfile de la Serie de Oro, uno de los eventos más importantes, en donde desfilan las mejores comparsas.

Lee además
trump exigio el desarme total e inmediato de hamas y anuncio us$5000 millones para la reconstruccion de gaza
Este domingo

Trump exigió el desarme total e inmediato de Hamas y anunció US$5000 millones para la reconstrucción de Gaza
conmocion en francia: murio el joven golpeado por un grupo frente a una universidad de lyon
Violencia

Conmoción en Francia: murió el joven golpeado por un grupo frente a una universidad de Lyon

El accidente se produjo debido a un problema de tiempo para no superar el límite de 55 minutos. La carroza perteneciente a la União de Maricá, salió del eje luego de pasar la línea de meta y golpeó el lado derecho de la pista, atropellando a tres espectadores que estaban en la calle.

De acuerdo a lo que informó el medio local O Globo, solo uno de los heridos tuvo lesiones leves, sin embargo, las otras dos víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Municipal Souza Aguiar.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Carnaval de Río de Janeiro: una carroza perdió el control y aplastó a tres personas Una carroza perdió el control y aplastó a tres personas del público durante el carnaval en Río de Janeiro. Ocurrió este domingo en el Sambódromo Marques de Sapucaí durante un desfile de la Serie de Oro, uno de los eventos más importantes, en donde desfilan las mejores comparsas. El accidente se produjo debido a un problema de tiempo para no superar el límite de 55 minutos. La carroza perteneciente a la União de Maricá, salió del eje luego de pasar la línea de meta y golpeó el lado derecho de la pista, atropellando a tres espectadores que estaban en la calle. De acuerdo a lo que informó el medio local O Globo, solo uno de los heridos tuvo lesiones leves, sin embargo, las otras dos víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Municipal Souza Aguiar. Más info en www.tiempodesanjuan.com #TiempoDeSanJuan #sanjuan"
View this post on Instagram

Según informó el Secretario de Sanidad, Daniel Soranz, uno de los afectados sufrió una grave fractura abierta en ambas piernas. Se trata de Itamar de Oliveira, un hombre de 65 años, miembro del equipo de apoyo de Maricá.

Sobre esto, agregaron que el hombre llegó al centro de salud en 8 minutos, con un estado bastante delicado. Sin embargo, Oliveira ya fue estabilizado y enviado a quirófano para operar las dos fracturas.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, compartió un mensaje en su cuenta de X, señalando que la investigación para determinar responsabilidades estará a cargo de la Policía Civil.

imagen

Por su parte, el colegio implicado en el accidente, publicó un comunicado refiriéndose a la situación: “La Unión de Maricá expresa su solidaridad con el señor Itamar de Oliveira y su familia. En este momento, nada es más importante que la salud y la recuperación completa de la persona implicada”.

El dramático incidente fue registrado por el público y por la transmisión en vivo del carnaval. En las imágenes también se pudo observar al personal de apoyo, intentando maniobrar la carroza en plena desesperación.

Seguí leyendo

Trump elimina una regulación clave y abre la puerta a borrar el botón Start/Stop de los autos

El papa León XIV propuso un "ayuno de la lengua": ¿para quiénes?

Donald Trump anunció que visitará Venezuela

Funcionario brasileño mató a un hijo, hirió a otro y se suicidó, por la infidelidad de su esposa

Pese al envío de un portaviones norteamericano a Oriente Medio, Irán declaró "innegociable" su política misilística

Un fármaco contra el cáncer de pulmón podría potenciar terapias en tumores de ovario resistentes

"Día Mundial del Amante", la efeméride que toma fuerza y se celebra antes de la fecha del amor

Donald Trump revocó legislación climática clave en Estados Unidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
trump elimina una regulacion clave y abre la puerta a borrar el boton start/stop de los autos
Decisión

Trump elimina una regulación clave y abre la puerta a borrar el botón Start/Stop de los autos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025

Lluvias en San Juan
SMN

Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina
Truquito

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres
Dulce espera

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces
Negocio prometedor

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces

Te Puede Interesar

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña
Conmoción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

Por Redacción Tiempo de San Juan
El recuerdo de uno de Los Plateros en sus visitas a la Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan
Ansiada visita

El recuerdo de uno de Los Plateros en sus visitas a la Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita
Primera Nacional

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera
Torneo Apertura

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025