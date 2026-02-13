"Día Mundial del Amante", la efeméride que toma fuerza y se celebra antes de la fecha del amor

Mientras el 14 de febrero se tiñe de rojo y corazones por el Día de San Valentín o Día de los Enamorados , la jornada previa tiene su propia -y controvertida- efeméride. El 13 de febrero fue instalado como el Día Mundial del Infiel o del Amante, una fecha que, lejos de tener raíces religiosas o históricas, nació al calor de Internet y las estrategias de marketing.

La iniciativa comenzó en 2015 en Estados Unidos bajo el nombre de Mistress Day y estuvo vinculada a Ashley Madison, la plataforma de citas orientada a personas casadas o en pareja que buscan relaciones extramatrimoniales. Con presencia en 45 países y más de 30 millones de usuarios, el sitio se hizo conocido por su provocador lema: “La vida es corta, ten una aventura”.

Según consignó el medio británico Daily Mail, la fecha se estableció a partir de una encuesta realizada por la propia aplicación. El relevamiento arrojó que un 30% de los consultados prefería celebrar el 14 de febrero con su vínculo extramarital, mientras que el resto optaba por anticiparse al festejo y reservar el 13 para ese encuentro.

Los datos también dejaron al descubierto ciertas preferencias: el 71% de los encuestados aseguraba inclinarse por una cena romántica formal el Día de los Enamorados, en tanto que el 73% manifestaba elegir encuentros íntimos con su amante como forma de celebración.

Aunque no figura en calendarios oficiales ni cuenta con reconocimiento institucional, el 13 de febrero se instaló en la conversación pública como una especie de “contracara” de San Valentín. Entre el marketing, las redes sociales y las discusiones sobre los nuevos modelos de vínculo, la fecha suma cada año adhesiones y críticas por igual.