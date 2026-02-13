viernes 13 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Polémica en puerta?

"Día Mundial del Amante", la efeméride que toma fuerza y se celebra antes de la fecha del amor

En la antesala al Día de los Enamorados, el calendario suma una celebración polémica y nacida en redes sociales. El llamado Día Mundial del Infiel o del Amante surgió en 2015 impulsado por una plataforma de citas extramatrimoniales y cada año genera debate.

Por Redacción Tiempo de San Juan
download

Mientras el 14 de febrero se tiñe de rojo y corazones por el Día de San Valentín o Día de los Enamorados, la jornada previa tiene su propia -y controvertida- efeméride. El 13 de febrero fue instalado como el Día Mundial del Infiel o del Amante, una fecha que, lejos de tener raíces religiosas o históricas, nació al calor de Internet y las estrategias de marketing.

Lee además
San Valentín promete en San Juan.
Precios y tendencias

Restaurantes sanjuaninos, ilusionados con un San Valentín que promete reactivar el consumo
Peluches, uno de los clásicos que vuelven a decir presente en San Valentín: forman parte de los regalos más elegidos en los comercios de Rawson para celebrar el Día de los Enamorados.
Fin de semana largo en San Juan

Rawson enamora: más de 100 comercios lanzan promos, cenas y sorteos por San Valentín

La iniciativa comenzó en 2015 en Estados Unidos bajo el nombre de Mistress Day y estuvo vinculada a Ashley Madison, la plataforma de citas orientada a personas casadas o en pareja que buscan relaciones extramatrimoniales. Con presencia en 45 países y más de 30 millones de usuarios, el sitio se hizo conocido por su provocador lema: “La vida es corta, ten una aventura”.

Según consignó el medio británico Daily Mail, la fecha se estableció a partir de una encuesta realizada por la propia aplicación. El relevamiento arrojó que un 30% de los consultados prefería celebrar el 14 de febrero con su vínculo extramarital, mientras que el resto optaba por anticiparse al festejo y reservar el 13 para ese encuentro.

Los datos también dejaron al descubierto ciertas preferencias: el 71% de los encuestados aseguraba inclinarse por una cena romántica formal el Día de los Enamorados, en tanto que el 73% manifestaba elegir encuentros íntimos con su amante como forma de celebración.

Aunque no figura en calendarios oficiales ni cuenta con reconocimiento institucional, el 13 de febrero se instaló en la conversación pública como una especie de “contracara” de San Valentín. Entre el marketing, las redes sociales y las discusiones sobre los nuevos modelos de vínculo, la fecha suma cada año adhesiones y críticas por igual.

Temas
Seguí leyendo

Donald Trump revocó legislación climática clave en Estados Unidos

Un tiroteo en un country de Florida dejó varios muertos

Escándalo en el parlamento turco: trompadas para todos, y un legislador con la nariz quebrada

Jimmy Kimmel bancó a Bad Bunny y fulminó a Trump

Tragedia en Filipinas: ya son 52 los muertos por el hundimiento de una embarcación

Tragedia en Canadá: 10 muertos tras un tiroteo en una escuela

El Parlamento Europeo endurece las políticas migratorias

Un crack del fútbol mundial se defendió, tras quedar implicado en el caso Epstein

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases
Educación

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases

Imagen ilustrativa
Violento asalto

Dos operarios de Naturgy sufrieron un robo y, por detener al ladrón, recibieron la paliza de una patota

Gentileza Canal 13
Prisión preventiva

El hijo de un dirigente de Luz y Fuerza quedó preso por una denuncia de abuso sexual

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos
Descubrimiento

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano
Santa Lucía

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

Te Puede Interesar

En la Educación de San Juan, cuáles son los 4 ejes estratégicos para 2026
Presentación

En la Educación de San Juan, cuáles son los 4 ejes estratégicos para 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan
Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano
Santa Lucía

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

El orreguismo vuelve a la carga con la enmienda constitucional para limitar la reelección de gobernador en San Juan
Reforma política

El orreguismo vuelve a la carga con la enmienda constitucional para limitar la reelección de gobernador en San Juan

Doble robo a la empleada judicial en Marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quiénes son?
Investigación

Doble robo a la empleada judicial en Marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quiénes son?

Imagen ilustrativa.
Héroes

Policías le salvaron la vida a una bebé de un año en un barrio de Chimbas