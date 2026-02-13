Pese al envío de un portaviones norteamericano a Oriente Medio, Irán declaró "innegociable" su política misilística

Un alto funcionario iraní reiteró el viernes que el programa de misiles de Teherán sigue siendo una “línea roja” innegociable, luego de que Estados Unidos ordenara el envío de un segundo portaaviones a Oriente Medio en medio del estancamiento de las gestiones diplomáticas.

Golpe al bolsillo Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan

Ali Shamkhani, asesor político de alto rango del líder supremo iraní, Ali Khamenei, declaró en una entrevista con Al Jazeera que Irán responderá “decisiva y apropiadamente” a cualquier acción militar.

“El poder misilístico de Irán se encuentra entre sus líneas rojas y no es objeto de negociación”, declaró, añadiendo que el ejército permanece en alerta máxima y advirtiendo que el costo de cualquier “error de cálculo” por parte de potencias extranjeras sería alto.

Aun así, afirmó que las conversaciones entre Teherán y Washington podrían avanzar y salvaguardar los intereses mutuos si se basan en el realismo y evitan exigencias excesivas.

Más tarde ese mismo día, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que había ordenado al USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, unirse al USS Abraham Lincoln y a tres destructores de misiles guiados ya desplegados en la región.

Trump afirmó que estaba considerando opciones militares si las negociaciones no lograban un nuevo acuerdo nuclear. “Hablaré con ellos todo el tiempo que quiera y veremos si podemos llegar a un acuerdo”, declaró a la prensa el jueves.

“Y si no, tendremos que pasar a la segunda fase. Esta segunda fase será muy difícil para ellos”. Ambos países mantuvieron conversaciones indirectas en Mascate, Omán, el 6 de febrero, pero la tensión se ha mantenido alta en medio de la intensificación de las operaciones militares estadounidenses cerca de aguas iraníes.