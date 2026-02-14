sábado 14 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

El papa León XIV propuso un "ayuno de la lengua": ¿para quiénes?

El Sumo Pontífice vinculó el ayuno tradicional con la urgencia de erradicar la violencia verbal y las calumnias en la sociedad y los entornos digitales.

Por Agencia NA
El papa León XIV planteó un interesante desafío a las universidades católicas.

El papa León XIV planteó un interesante desafío a las universidades católicas.

El papa León XIV exigió un cambio radical en la forma de comunicación de los fieles y demandó un ayuno que alcanzara también al habla como una práctica de abstinencia concreta para la Cuaresma 2026. En su mensaje titulado “Escuchar y ayunar. La Cuaresma como tiempo de conversión”, el Sumo Pontífice vinculó el ejercicio espiritual de la privación con la necesidad de frenar la violencia verbal en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Lee además
javier milei invito al papa leon xiv para que visite la argentina: cuales son las probabilidades y cuando vendria
Oficial

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: cuáles son las probabilidades y cuándo vendría
El papa León XIV sostuvo que la paz es imposible sin respeto a la libertad y llamó a erradicar la esclavitud moderna. Foto: Agencia NA
Vaticano

León XIV afirmó que la fraternidad "debe reemplazar al poder militar y económico"

El texto oficial destaca que este tiempo de preparación fue planteado para pedir “la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás”.

El documento pontificio estableció que la Iglesia invitó a poner nuevamente el misterio de Dios en el centro de la existencia para evitar que el corazón se dispersara entre las distracciones cotidianas.

Para León XIV, la escucha de la Palabra de Dios no fue un acto aislado, sino una herramienta que educó para reconocer el sufrimiento y la injusticia en la realidad social. En este sentido, el Papa aseguró que “la condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia”.

Respecto a la práctica del ayuno, el mensaje lo definió como un ejercicio ascético insustituible para ordenar los deseos y mantener despierta la sed de justicia. Sin embargo, el Santo Padre hizo especial hincapié en que esta privación debió trascender lo alimentario para transformarse en una conducta ética frente al prójimo.

El Pontífice exhortó a la comunidad a abandonar el juicio inmediato y las calumnias, especialmente en espacios de alta exposición. “Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse”, señaló el texto, al tiempo que instó a cultivar la amabilidad en la familia, el trabajo y las redes sociales.

Finalmente, León XIV remarcó la dimensión comunitaria de este proceso y señaló que la conversión no fue solo un asunto de conciencia individual, sino que debió afectar la calidad del diálogo y el estilo de las relaciones. __IP__

El Papa concluyó su mensaje con el deseo de que las comunidades cristianas se transformaran en lugares de acogida donde la escucha generara caminos de liberación, con el objetivo de que “muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz” en una humanidad que se encontró sedienta de reconciliación.

Temas
Seguí leyendo

Donald Trump anunció que visitará Venezuela

Funcionario brasileño mató a un hijo, hirió a otro y se suicidó, por la infidelidad de su esposa

Pese al envío de un portaviones norteamericano a Oriente Medio, Irán declaró "innegociable" su política misilística

Un fármaco contra el cáncer de pulmón podría potenciar terapias en tumores de ovario resistentes

"Día Mundial del Amante", la efeméride que toma fuerza y se celebra antes de la fecha del amor

Donald Trump revocó legislación climática clave en Estados Unidos

Un tiroteo en un country de Florida dejó varios muertos

Escándalo en el parlamento turco: trompadas para todos, y un legislador con la nariz quebrada

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos
Mecánico en la mira

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos
Estuvo presa

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales
Poder Judicial

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado
En Chimbas

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Videos prohibidos

Un empleado del Poder Judicial de San Juan es investigado por presunta tenencia de material de pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras video
Historia

Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

El trekking en la zona del Complejo Ceferino Namuncurá es una cita ineludible en San Martín. video
Tiempo de verano en San Juan

San Martín potencia su turismo: trekking renovado y más cuidado, y la puesta en valor de la "Ruta del Algarrobo"

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia
Marquesado

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia