lunes 16 de febrero 2026

Falla masiva

Se cayó X en todo el mundo: miles de usuarios no pueden entrar a la red social

La plataforma dejó de funcionar cerca de las 10 de la mañana y los reportes se multiplican en Argentina y otros países.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La red social X (ex Twitter) sufrió una caída mundial este lunes y quedó inaccesible para miles de usuarios en distintos puntos del planeta. Los problemas comenzaron alrededor de las 10 (hora argentina), cuando quienes intentaban ingresar se encontraron con errores, pantalla en blanco o imposibilidad de actualizar el inicio.

En cuestión de minutos, los reclamos explotaron en sitios especializados como Downdetector, que registró un pico masivo de reportes. Cerca del 70% de los usuarios afectados indicó que directamente no puede acceder a la plataforma, mientras que otros denuncian fallas en la carga de publicaciones y perfiles.

El portal Down for Everyone or Just Me también confirmó consultas desde varios países, lo que refuerza que se trata de una interrupción global.

Hasta el momento, la empresa propiedad de Elon Musk no emitió un comunicado oficial explicando qué ocurrió ni cuándo volverá a funcionar con normalidad.

Con más de 557 millones de usuarios activos mensuales, la caída de X impacta de lleno en la comunicación digital, los medios y el comercio electrónico. Ahora, todas las miradas están puestas en cuándo se restablecerá el servicio.

¿Lo notaste?

Temas
